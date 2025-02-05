Спортсменки из Одинцова выступят на турнире по трюкам на велосипеде

Готовый ролик нужно отправить до 20 февраля в сообщения группы ВКонтакте @coach_legis или на электронную почту glav.uor1@gmail.com. К видео нужно приложить информацию о себе: ФИО, год рождения и контактный телефон для связи.

Девушки, которые пройдут отбор, получат уникальную возможность представлять Московскую область на всероссийских соревнованиях. Все расходы, включая проезд, проживание и питание, берут на себя организаторы.

Тренировки будут проходить под руководством опытных наставников - Алексея Малинина и Олега Теряева, которые являются признанными специалистами в BMX-фристайле. Занятия будут проводиться в одном из лучших парков для экстремальных видов спорта - «Rampstroy House» в Москве, где созданы идеальные условия для оттачивания мастерства.

Кроме того, участницы команды получат всестороннюю поддержку в профессиональном развитии: от индивидуальных тренировок до помощи в построении спортивной карьеры. Это отличный шанс не только улучшить свои навыки, но и заявить о себе на всероссийском уровне.