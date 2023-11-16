Спортсменки из Одинцова победили на первом этапе чемпионата России по волейболу на снегу
Женская волейбольная команда «Заречье-Одинцово» стала победителем первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу. Соревнования проходили в Новом Уренгое с 10 по 12 ноября. Зимней сезон открыли восемь женских команд.
Волейболистки обыграли спортсменок из первой команды «Заречье-Одинцово» со счетом 2:0. В решающем матче коллектив из Одинцова оказался сильнее волейболисток из Казани «Динамо-Татарстан».
Следующий этап чемпионата России пройдет в Казани с 22 по 24 декабря.
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