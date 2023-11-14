Спортсменки из Мытищ завоевали золото на чемпионате и первенстве мира по всестилевому карате

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Колесникова стала чемпионкой мира в индивидуальном зачете. Также девушка - дважды бронзовый призер соревнований. Еще одно золото Колесникова завоевала в групповых упражнениях вместе с Анной Серых и Кирой Родионовой.

Спортсменки также стали победительницами первенства планеты в турнире юниорок. При этом, Анна Серых сумела добыть серебро и на взрослом чемпионате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».