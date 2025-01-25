Спортсменки из Можайска прошли отбор на первенство мира по джиу-джитсу

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На первенстве России Полина Свиридова, София Максимова, Полина Макаева завоевали золотые медали, Ксения Антонова - серебряную, а Малина Алешина - бронзовую. Девушки примут участие в первенстве Европы на Кипре и первенстве мира в Тайланде по джиу-джитсу.

Марина Алешина также отправится на соревнования в статусе первой запасной.

«Наша спортивная школа уже представляла своих воспитанников на мировой арене. Уверен, что и на следующих соревнованиях они покажут достойный результат», - отметил начальник отдела физической культуры и спорта Максим Башаев.

Спортсменки школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо занимаются под руководством Валерия Нагулина, Дмитрия Грищенко и Марии Волгиной.

Юношеский состав определят 25 января.