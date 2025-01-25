25 января 2025, 14:43

Спортсменки из Можайска прошли отбор на первенство мира по джиу-джитсу

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Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо в Можайске успешно выступили на первенстве России по джиу-джитсу в Конакове. Они прошли отбор на первенство Европы и первенство мира.

На первенстве России Полина Свиридова, София Максимова, Полина Макаева завоевали золотые медали, Ксения Антонова - серебряную, а Малина Алешина - бронзовую. Девушки примут участие в первенстве Европы на Кипре и первенстве мира в Тайланде по джиу-джитсу.

Марина Алешина также отправится на соревнования в статусе первой запасной.

«Наша спортивная школа уже представляла своих воспитанников на мировой арене. Уверен, что и на следующих соревнованиях они покажут достойный результат», - отметил начальник отдела физической культуры и спорта Максим Башаев.

Спортсменки школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо занимаются под руководством Валерия Нагулина, Дмитрия Грищенко и Марии Волгиной.

Юношеский состав определят 25 января.

Европа Можайск
25 января 2025, 14:42
Коллектив музея «Бородинское поле» в Можайске наградили грамотой Госдумы
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Почетной грамотой Государственной Думы была отмечена работа коллектива музея-заповедника «Бородинское поле». Вручение прошло на заседании комитета по культуре.

Коллективу вручили грамоту за вклад в сохранение культурного наследия и военно-патриотическое воспитание молодежи. Награду получил директор музея Игорь Корнеев на заседании комитета Государственной Думы по культуре. В нем также приняли участие представители Администрации Президента, Министерства культуры, депутаты Дмитрий Певцов, Денис Майданов и Елена Драпеко. Председатель Комитета Ольга Казакова и ее первый заместитель Александр Шолохов поблагодарили директора и коллектив за работу.

«Награда, врученная всему коллективу музея, подтверждает то, что наша работа с детьми и подростками в плане патриотического воспитания ведется в правильном и важном направлении. Мы активно привлекаем к своим мероприятиям детей и молодежь. Хорошо видно, что ребята уезжают с Бородинского поля с желанием вернуться и с интересом начинают относится к изучению истории нашей страны», - отметил директор Бородинского музея Игорь Корнеев.

В музее работают экспозиции и выставки. Сотрудники также помогают детскому центру в Станично-Луганском краеведческом музее Донского казачества в ЛНР. Они регулярно обмениваются опытом с коллегами, передают им свои методические наработки и сценарии детских праздников.

В музее рассказывается об истории России и героях Отечественной войны 1812 года. Современное мультимедийное оборудование погружает в события двухвековой давности.

В музее проводятся досуговые мероприятия, а учреждение превратилось в многофункциональный центр, где можно совершить погружение в другие эпохи с помощью VR-очков.

Работа Можайск
25 января 2025, 13:53
Подмосковные саночники выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях
Федерация санного спорта России
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Представители Подмосковья выиграли четыре медали на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Кубков-2025». В копилке Московской области золото, серебро и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Дуэт подмосковных спортсменок Виктории Демченко и Олеси Михайленко занял первое место в дисциплине «двухместные сани» среди женщин. Дарья Олесик стала обладательницей серебряной награды на одноместных санях.

Павел Репилов занял второе место в мужском старте на одноместных санях. Еще одну бронзу подмосковные саночники завоевали в эстафете. В составе команды выступали Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов.

Напомним, финал турнира состоится 25 января. Спортсмены будут состязаться в дисциплине «спринт». Соревнования проходят в Сочи в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Участниками турнира стали 50 спортсменов из восьми регионов страны.

Спортсмены
25 января 2025, 13:43
Урок про освобождение Ленинграда пройдет в школе № 29 в Химках 27 января
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Ученикам школы № 29 в Химках расскажут про освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Патриотический урок пройдет 27 января в 12:30.

Химчане также примут участие в викторине и ответят на вопросы по истории России.

«Город оказался отрезанным от внешнего мира. Его жители под постоянными обстрелами и бомбардировками страдали от голода, холода и болезней. Несмотря на нечеловеческие условия, ленинградцы проявили невероятное мужество и стойкость», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Учитель истории Ирина Агамова расскажет о Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, когда Красная Армия разгромила фашистов под Ленинградом.

«В наше время, когда российские военные участвуют в специальной военной операции, важно не забывать события Великой Отечественной войны. Это напоминает нам о том, что сила духа, стойкость и любовь к Родине остаются неизменными ценностями, которые необходимо передавать из поколения в поколение», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встреча пройдет на Совхозной улице в доме № 16, корпусе № 6. Открытый урок станет частью патриотической программы, реализуемой в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что подобные мероприятия созданы для того, чтобы укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодежи уважение к истории, традициям и достижениям.

Химки Школьники Блокада Ленинграда
25 января 2025, 13:42
Спортсмены из Химок победили в командных соревнованиях по вольной борьбе
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Командный кубок провели в спортивной школе «Альбаго» в Химках. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Подмосковья и Липецка.

В соревнованиях победила команда из Химок. Тренеры уделили особое внимание поддержке детей из многодетных и малоимущих семей. В рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия» они посещают тренировки в школе «Альбаго» и принимают участие в соревнованиях.

«Победа наших спортсменов - это результат их упорства, таланта и поддержки тренеров. Мы гордимся нашими юными борцами и будем продолжать развивать спорт в округе, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой потенциал», - подчеркнул муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что проект социализирует подростков из многодетных и малоимущих семей, приобщает к здоровому образу жизни. Десятки химчан начали заниматься спортом в секция и кружках, начиная с 2016 года.

Ранее в Химках прошел турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие 100 спортсменов из Москвы, Подмосковья и Твери. Воспитанники школ «Альбаго» и «Виктория» успешно выступили. Все получили медали, грамоты и подарки.

Спортсмены Химки

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