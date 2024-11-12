Спортсменки из Лобни заняли 4-е место на всероссийских соревнованиях
На прошедших в Москве Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике команда из Лобни «Чайка» показала достойные результаты. В дисциплине «Степ-аэробика» среди участников 11-13 лет девочки заняли четвертое место из шестнадцати команд и стали финалистками турнира.
Под руководством тренера Ирины Беляевой, инструктора Центра физической культуры и спорта Лобни, спортсменки продемонстрировали высокий уровень подготовки.
«Успех наших девочек - это результат упорной работы и целеустремленности, а также поддержки», - отметила Ирина Беляева.
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