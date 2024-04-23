Спортсменки из Лобни взяли золото по эстетической гимнастике
В Подмосковье прошли традиционные соревнования по эстетической гимнастике «Солнышко». Спортсменки из городского округа Лобня завоевали несколько медалей.
Команды «Элис», «Адель» и «Ника» из городского округа Лобня показали высокие результаты и заняли три первых места.
Девочки занимаются в Центре эстетической гимнастики под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной. Всего в турнире приняли участие команды из десяти регионов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
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