23 октября 2024, 20:54

Спортсменки из Лобни победили на открытом турнире по спортивной гимнастике

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Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике «Новогорская осень» завершился в Химках. Спортсменки из Лобни заняли первые и вторые места.

Спортивное мероприятие прошло во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер. Спортсменки 2018–2010 годов рождения и старше выступили в индивидуальной программе, а участницы 2018–2010 годов рождения и старше продемонстрировали свое мастерство в групповых упражнениях. Из городского округа Лобня в состязаниях приняли участие пять команд. В их числе и воспитанницы спортшколы «Академия спорта».

Первые места завоевали команды первого юношеского, третьего юношеского и третьего взрослого разрядов. Вторую ступеньку пьедестала заняли команды мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. К соревнованиям гимнасток подготовили тренера Светлана Кузьмина и Екатерина Агальцова.

Напомним, спортивная школа «Академия спорта» открыта в Чехове по адресу: улица Чехова, дом № 3а. В городском округе Лобня после реконструкции заработал стадион «Труд». Сегодня в муниципалитете возводят новый большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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Спортсмены Лобня
23 октября 2024, 20:12
Семинар по цифровой маркировке провели для предпринимателей в Чехове
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В городском округе Чехов владельцам бизнеса рассказали о цифровой маркировке продукции и отслеживании товаров в системе «Честный знак». На мероприятии также обсудили штрафы и изменения в законодательстве.

На семинаре в Чехове предприниматели узнали основные признаки отличия легальных марок, побеседовали об изменениях в законодательстве и о санкциях за нарушение правил маркировки продукции. Владельцам бизнеса рассказали о мониторинге товаров в системе «Честный знак», о том, какие товары с 2019 года подлежат маркировке, о специфике маркированных продуктов и о том, как настроить кассы для работы с ними. Затронули также тему борьбы с контрафактом.

Собравшиеся получили новые знания и практические инструменты. Такие встречи и дальше будут организовывать в муниципалитете.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Бизнес
23 октября 2024, 19:56
Путешествие в мир природы. Как подмосковные лесничие помогают в развитии детям с ОВЗ
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Сотрудники ГКУ МО «Мособллес» разработали специальный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. Лесничие Талодомского филиала организуют для ребят уроки на свежем воздухе, знакомя их с миром природы. Подробности этой важной инициативы раскрыли старший участковый лесничий Андрей Алексеев и его помощник Дарья Власова в интервью Марьяне Наби на 360.ru.

По словам Алексеева, Идея проекта зародилась давно. На сегодняшний день под кураторством Талодомского филиала уже имеются три действующих школьных лесничества. Там для ребят проводятся регулярные занятия.

«Мы имеем достаточно большой опыт в этой сфере и иногда даже ловим себя на мысли, „кем мы работаем, лесничими или педагогами?“», - рассказал Андрей Алексеев.

Дарья Власова подчеркнула, что сначала сотрудникам было страшно общаться с детьми в виду определенных особенностей здоровья. Сейчас же перед ними стоит цель - показать ребятам, насколько прекрасен окружающий мир.

«Задача на первый взгляд была очень простая и понятная, но одновременно пугающая и новая для нас», - поделилась Власова.

Прием ребят ведется в возрасте от 7 до 18 лет с абсолютно разными диагнозами. На занятиях дети узнают о том, как правильно преумножать и сохранять лесные богатства. Уроки проходят как в стенах учебных заведений, так и на свежем воздухе. При этом к работе у преподавателей особенный подход из-за особенностей детей.

«Здесь дети требуют индивидуального подхода. Кто-то очень заинтересован, внимательно слушает, проявляет интерес, а кто-то из ребят, наоборот, очень отстраненно себя ведет. Но мы не отчаиваемся и надеемся, что все, что мы хотим им донести и показать, найдет отклик в каждом ребенке», - добавила Власова.

Также дети участвуют в различных общественных мероприятиях, приуроченных к праздникам или памятным датам. Кроме того, для них проводят различные конкурсы и соревнования, за участие в которых они получают призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил , что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.

Природа Путешествия Дети Интервью
23 октября 2024, 18:55
Проект для поддержки партнерских родов запустили в Мытищинском роддоме
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«Посиделки с акушером» помогут парам подготовиться к совместным родам. Будущие родители на практике освоят полезные навыки.

Цель нового проекта Мытищинского роддома «Посиделки с акушером» - дать будущим родителям полезные знания, которые помогут им в партнерских родах. Чтобы чудо рождения испытала не только женщина, мужчин подготовят в теории и на практике, с помощью мастер-классов научат азам массажа и обезболивания без применения лекарств.

«Он семейноориентированный. Есть различные школы подготовки к родам, будущему материнству - все, чтобы будущие родители были спокойны и уверены», - делится своим мнением заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Мытищинского роддома, Артур Мох.

Специалист уверен, что это одно из сильнейших учреждений по всему Подмосковью.

Записаться на занятия Школы будущих родителей и посмотреть анонсы мастер-классов, которые начнутся с ноября, можно в телеграм-канале «Роды в Мытищах».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Школы Мытищи Врачи
23 октября 2024, 18:54
Жителям Подмосковья напомнили про акцию «В новый год без долгов!»
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Ногинского кластера объявил о старте акции «В новый год без долгов!». Она проводится с 1 октября по 31 декабря.

В рамках акции граждане, которые полностью погасили задолженность по услуге «Обращение с ТКО», получают возможность не уплачивать ранее начисленные пени. Участники имеют право выбрать способ погашения - единовременно или частями.

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подчеркнули, что погашение долгов происходит на добровольной основе.

«Не упустите возможность начать новый год без долгов!» - добавили представители министерства.

При возникновении вопросов можно связаться с оператором по телефону: 8 (499) 272-16-53, добавив один из следующих номеров: 5014, 5074, 5152, 5116, 5029 или 5176.

Ногинский кластер обслуживает 12 муниципальных образований, включая Балашиху, Богородский, Лосино-Петровский, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Звездный городок, Павловский Посад, Реутов, Черноголовку, Щелково, Фрязино и Электросталь.

Долги Мусор

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