16 декабря 2024, 14:54

Спортсменки из Лобни победили на областном турнире по гимнастике

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Подмосковье прошло первенство по художественной гимнастике, где команды из Лобни показали отличный результат. Все пять команд спортивной школы «Академия Спорта» завоевали золотые медали в своих возрастных категориях.

Гимнастки тренируются под руководством опытных наставников Светланы Кузьминой и Екатерины Агальцовой. Этот успех стал возможен благодаря упорным тренировкам и высокому уровню подготовки девочек. Команда уже не первый раз доказывает свое лидерство на соревнованиях разного уровня, и каждый новый результат лишь подтверждает высокий уровень спортивной школы.

Лобня активно поддерживает спорт, создавая для этого все необходимые условия. В округе функционирует 18 спортивных секций, которые готовят спортсменов для участия в различных турнирах. Среди популярных видов спорта - футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол и, конечно, художественная гимнастика.

Лобня
16 декабря 2024, 15:05
Более 29 тысяч человек посетили праздник «Парки. Баранки» в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
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Около 90 парков Подмосковья провели общеобластное мероприятие «Парки. Баранки» 14 декабря. Оно приурочено к Международному дню чая. Праздник собрал более 29 тысяч жителей и гостей региона.

В рамках мероприятий организовали предновогодние ярмарки, концерты, гуляния и различные активности. Посетителей угощали чаем из самоваров на дровах, а также баранками и конфетами. В этот день в парках открылись новые резиденции Деда Мороза.

В парке культуры и отдыха в Жуковском для юных участников организовали игру-квест «Вместе с чаем не скучаем» и творческий мастер-класс по созданию праздничных открыток. Закончился праздник общей кадрилью, где все желающие могли принять участие.

В парке «Елочки» в Домодедове открыли резиденцию Деда Мороза, предновогоднюю ярмарку и зону с персонажами в костюмах, раздающими баранки. Гости могли расписать самовар на мастер-классе вместе с профессиональным художником.

Все мероприятия подготовили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Отдых Праздники Ярмарки Парки Дед Мороз
16 декабря 2024, 14:58
Турнир по мини-футболу в честь защитников Родины прошел в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне прошел первый турнир по мини-футболу «Память верных», посвященный бойцам специальной военной операции. В нем приняли участие восемь команд из Лобни, Подмосковья и Москвы.

Глава Лобни Анна Кротова отметила, что турнир стал символом единства и уважения к тем, кто защищал страну. Она добавила, что сегодня наши солдаты в зоне проведения специальной военной операции продолжают бороться за ценности, которые защищали их предки.

Турнир организовали при поддержке Екатерины Богдасаровой, руководителя фонда «Исток», и Лобненского благочиния.

По итогам турнира первое место заняла команда «Штурм» из Химок, второе - «Bullets» из Лобни, третье - «Знамя» из Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Лобня
16 декабря 2024, 14:58
Цех маркировки детских игрушек построят в Пушкино
Мининвест МО
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Подмосковный производитель игрушек запустит новый цех в Пушкино. Там будут маркировать продукцию и создадут 25 рабочих мест.

Компания «Мир пластика» достроила новый цех для обязательной маркировки детских игрушек в Пушкино. Его планируют запустить в начале 2025 года, рассказала заместитель председателя правительства региона, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В проект вложили свыше 20 миллионов рублей. На предприятии создадут около 25 рабочих мест.

«Также в этом году компания инвестировала около 50 млн рублей в модернизацию оборудования - на производственной площадке установили новые пресс-формы для расширения ассортимента выпускаемой продукции. Сейчас предприятие в месяц производит более 100 тонн игрушек из пластика», - рассказала Екатерина Зиновьева.

Обязательная маркировка детских игрушек позволит исключить попадание в магазины контрафакта, который может негативно повлиять на здоровье ребенка.

Как рассказал генеральный директор компании Анатолий Мурашко, продукцию предприятия поставляют в ведущие детские магазины и сетевые ретейлеры. Кроме того, организация сотрудничает с дошкольными учреждениями.

«Например, в этом году разработали серию для обучения детей правилам безопасности и поведения в разных ситуациях. В ходе игры дети узнают, как себя свести на вокзале, что делать в экстремальной ситуации или при ЧП. Программа будет использоваться детскими садами по всей России», - поделился он.

Ежегодно «Мир пластика» разрабатывает и вводит в оборот около 50 новых товаров. Готовую продукцию поставляют в магазины по всей России и в страны СНГ.

Заводы Пушкино
16 декабря 2024, 14:56
Музыканты из Лобни стали призерами международного конкурса
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Воспитанники объединения «Звуки музыки» Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» из Лобни стали победителями Международного конкурса искусства и творчества «Планета Звезд». Конкурс стал важным этапом для юных музыкантов, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки.

На конкурсе Лобню представляли Елизавета Распутько, Варвара Люлькина, Кирилл Якушев и Даниил Якушев. Варвара Люлькина удостоилась звания лауреата Гран-при, а ее коллеги - Елизавета Распутько, Кирилл и Даниил Якушевы - стали лауреатами первой степени. Все участники занимались под руководством своего педагога и опытного наставника Рузанны Ерицян. Эти достижения также результат ее работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Лобня конкурсы

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