Спортсменки из Химок завоевали бронзовые медали на первенстве России по настольному теннису

В составе сборной Московской области выступили четыре жительницы Химок - Есения Широкова, Дарина Апсатарова, Яна Терехова и Альфия Юнусова. Альфия Юнусова смогла попасть в восьмерку сильнейших юниорок России в рамках личного зачета и продолжит борьбу за медали первенства. В ¼ финала она сразится с представительницей Самары.

Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что настольный теннис из года в год набирает все большую популярность.

«Я рад, что Химки играют важную роль в развитии этого спорта. У нас в училище олимпийского резерва № 3 отличные тренеры, которые помогают молодым теннисистам раскрыть свой потенциал», - указал Валентин Герасимов.

Он подчеркнул, что в Московской области ведется активная поддержка спортсменов. Кроме того, продолжается активное строительство новых объектов, где атлеты могут тренироваться и улучшать свои показатели. Также модернизацию проходят устаревшие площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Свои двери для первых посетителей они должны распахнуть до конца года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».