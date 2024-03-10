Спортсменки из Химок выиграли 15 медалей на турнире по художественной гимнастике
Химкинские спортсменки показали выдающиеся результаты на соревнованиях по художественной гимнастике «Еления winter cup». Всего участницы из Химок завоевали 15 медалей на соревнованиях.
Под руководством тренеров Екатерины Арзуманян, Натальи Белоусорой и Анжелы Назаровой гимнастки завоевали три комплекта медалей.
В групповых упражнениях среди кандидатов в мастера спорта химчанки заняли второе место в составе Полины Галкиной, Варвары Фатькиной, Ульяны Тетерник, Веры Ханиной и Виктории Максименко. Серебряные награды достались Алисе Китаевой, Дарье Гужовой, Алине Зарубиной, Маргарите Макаренко и Мирославе Шаназари. Бронзовыми призерами в категории третьего спортивного разряда стали Екатерина, Анна Бойко, Виктория Горунова, Алина Шаталина и Марианна Елизарова. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 гимнасток.
Лидер движения общественного мнения Мариана Полякова поздравила спортсменок с победой и пожелала им новых спортивных достижений. Также в городском округе Химки прошел традиционный турнир «Маленькая фея», где химчанки выиграли 15 золотых медалей в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях, принимая участие в соревнованиях с лучшими гимнастками спортшкол Московской области.
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