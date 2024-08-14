14 августа 2024, 08:17

Спортсменки из Химок стали чемпионками России по настольному теннису

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанницы училища олимпийского резерва № 3 в Химках победили во всероссийском турнире по настольному теннису «Байкал». Участие в соревнованиях приняли команды из 22 регионов России, а также коллективы из Китая и Монголии.

Химчанки Альфия Юнусова и Дарина Апсатарова одолели соперниц и получили золото чемпионата. Также Альфия Юнусова выиграла бронзу в индивидуальных состязаниях.

Спортсмены, которые заняли призовые места, получат звание мастера спорта страны. Эти соревнования входят в Единый календарный план региональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
14 августа 2024, 08:57
Более 300 шахматистов выступили на кубке Карякина в Домодедове
Телеканал «360»
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В Домодедове состоялся второй этап Кубка Сергея Карякина. В нем приняли участие свыше 300 любителей интеллектуального спорта.

Дальнейших успехов и новых достижений пожелала участникам турнира глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил большое число участников и популярность этого спорта среди детей. Также зачет проходит и среди взрослых - все они показали хорошие результаты. Напряженные шахматные партии завершились к концу дня.

Завершением турнира стал сеанс одновременной игры, который провел многократный чемпион мира Сергей Карякин с 10 участниками. хотя борьба была напряженной, никому так и не удалось одолеть гроссмейстера.

Город Домодедово
14 августа 2024, 08:33
Житель Зарайска стал почетным донором России
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Коренной житель Зарайска Сергей Николаевич получил звание почетного донора России. Впервые он сдал кровь в 2016 году и с тех пор делает это регулярно.

По словам заведующего отделением переливания крови Владимира Адианова, Сергей Николаевич - человек с активной жизненной позицией, всегда готовый откликнуться и сдать кровь.

«Уже девятый год я прихожу в нашу больницу и сдаю кровь. Сначала я поставил себе цель стать почетным донором, но со временем это стало для меня не так важно. Теперь я просто хочу помогать людям, и если они нуждаются в моей крови, я всегда готов прийти на помощь», - рассказал Сергей Николаевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион обеспечил круглосуточную врачебную помощь Курску.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Зарайск
14 августа 2024, 08:17
Легкоатлетка Наталья Саинчина из Химок выиграла серебро чемпионата России
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанница физкультурно-спортивного клуба «Благо» в Химках Наталья Саинчина выиграла серебряную медаль чемпионата России по легкой атлетике. Участие приняли атлеты с интеллектуальными нарушениями из шести регионов страны.

Наталья стала второй на дистанции 10 километров. Спортсменка занимается легкой атлетикой несколько лет, и все это время стабильно показывает успехи на соревнованиях различного уровня.

Напомним, сурдоспортсмены из Химок установили рекорд страны, выиграв четыре золотых, две серебряных и бронзовую медали на чемпионате России по легкой атлетике. Состязания прошли среди более 300 атлетов из 40 регионов страны, а также из Белоруссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
13 августа 2024, 21:27
Врач НИКИ детства Нисо Одинаева объяснила вред от готовой покупной еды
ники детства
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Ускоряющийся темп жизни все чаще побуждает людей задумываться о покупке готовой еды. Доставка из кафе, блюда в контейнерах на целую неделю, еда из супермаркетов и выпечка из пекарен становятся обычным делом. Врачи НИКИ детства предостерегают, что для сохранения здорового пищеварения у детей готовая еда должна встречаться на столе редко.

Главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева, отмечает, что современные мамы часто испытывают нехватку времени на приготовление пищи, поэтому они обращаются к покупным блюдам. Увлекаться готовой пищей не стоит, так как невозможно гарантировать качество ингредиентов, следить за чистотой приготовления и контролировать уровень соли и сахара в таких блюдах.

Специалист также обращает внимание на то, что некоторые продавцы используют уловки, чтобы позиционировать свою продукцию как полезную для здоровья. Они могут говорить о «фермерских продуктах» или «экологически чистых блюдах», однако такая реклама не всегда соответствует действительности.

Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рекомендует самостоятельную покупку продуктов и приготовление пищи дома. Это позволяет контролировать свежесть ингредиентов, дозировать соль и сахар, а также передавать своим детям заботу и любовь через домашнюю еду.

«От домашней еды ребенок всегда получает больше пользы для здоровья», - добавила Басова.

Она также призывает родителей избегать привычки посещать сети фастфуда. Она подчеркивает, что большинство пищевых привычек формируется в семье, и если каждую пятницу в доме принято есть вредную еду, ребенок быстро привыкнет к этому.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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