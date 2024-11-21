Спортсменки из Фрязина победили на открытом турнире по гимнастике
В Сколково состоялся всероссийский турнир по художественной гимнастике «Мгновение». Воспитанницы спортивной школы «Фрязино» выиграли там 23 медали в различных номинациях.
Открытый турнир по художественной гимнастике «Мгновение» объединил участниц из разных городов России. Спортсменки из Фрязина победили в разных номинациях, добавив в копилку родной спортшколы 23 награды. Готовила гимнасток к состязаниям тренер-преподаватель Евгения Бакланова.
Первую ступень пьедестала почета заняли девять гимнасток из Фрязина. Серебряные медали завоевали еще девять талантливых юных спортсменок. И почетное третье место досталось пяти воспитанницам спортивной школы «Фрязино».
Выдающиеся успехи гимнасток - это результат многолетних тренировок, несгибаемой воли и любви к этому виду спорта.
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