Спортсменки из Электростали приняли участие в учебно-тренировочном мероприятии в Китае

Центр водных видов спорта Чжаоцин в Китае стал местом проведения интенсивных тренировок для спортсменов. На территории центра имеются специальные платформы для прыжков с высоты - 20 и 27 метров.

Команде предстоит усердно тренироваться до 6 апреля, чтобы повысить свои спортивные навыки и готовность к предстоящим соревнованиям. Важным аспектом сбора является не только повышение физической формы, но и духовное единство и командный дух, который способствует достижению высоких результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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