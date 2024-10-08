08 октября 2024, 16:56

Спортсменки из Чехова стали призерами областного турнира по художественной гимнастике

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Во дворце спорта «Борисоглебский» прошли соревнования по художественной гимнастике, собравшие юных талантов со всей Московской области. В рамках мероприятия состоялись первенство Московской области для юниорок, а также Кубок Московской области и престижное соревнование на призы «Федерации художественной гимнастики».

Спортсменки из отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» города Чехов имени Васильева впечатлили зрителей и судей своими выдающимися выступлениями, подтвердив высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Команда гимнасток в возрасте 14 лет и старше успешно справилась с многоборьем по новой программе мастеров спорта, завоевав почетное третье место. В состав команды вошли Арина Коленчук, Мария Бакаева, Влада Гасилова, Анна Лепешкина и Софья Регузова. Этот успех открыл перед ними возможность участия в Чемпионате Центрального федерального округа, что является важным шагом на пути к выполнению норматива мастера спорта и получению звания Мастера спорта.

Особенно ярким было выступление команды в упражнениях с пятью лентами, где они показали наилучший результат. В категории юниорок по программе КМС в групповых соревнованиях многоборья первое место заслуженно завоевала Мария Антонова, выступая в составе сборной команды Московской области. Тренерский состав, включающий Татьяну Головину, Ольгу Куликову, Марию Головину и Юлию Клементьеву, сыграл ключевую роль в подготовке спортсменок к этим соревнованиям.

Эти достижения подтверждают высокий уровень развития художественной гимнастики в Московской области и вдохновляют молодых спортсменок на новые победы и свершения.

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Спортсмены Чехов
08 октября 2024, 17:55
Спортивная школа «Фрязино» отметила 55-летие
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Юбилей отпраздновали сотрудники и воспитанники спортивной школы «Фрязино». На торжественной церемонии наградили тренеров и директора учреждения.

Школа «Фрязино» за более чем полувековую историю подготовила несколько поколений чемпионов мира, Европы и России, международных мастеров спорта и гроссмейстеров.

Отметил заслуги высококвалифицированных тренеров-наставников и директора Виталия Фомочкина глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

«Вручил благодарственное письмо Московской областной думы Виталию Фомочкину и почетную грамоту главы коллективу учреждения за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Пожелал всем сотрудникам и тренерам спортивной школы, чтобы они всегда были наполнены энтузиазмом и жизненными силами, энергией и позитивом, а спортсменам - покорять новые вершины и уверенно идти к своей мечте», - прокомментировал Дмитрий Воробьев.

Отметим, что во Фрязине развитию спорта уделяют большое внимание. При поддержке федеральных и региональных органов власти в городе модернизируется и создается спортивная инфраструктура.

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Спортсмены Школы Фрязино
08 октября 2024, 17:47
Почтовые ящики отремонтировали в 500 подъездах Подмосковья с начала года
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Почтовые ящики отремонтировали более чем в 500 подъездах жилых домов в Подмосковье с начала года. Их привели в порядок силами управляющих компаний под надзором инспекторов.

Состояние общего имущества в многоквартирных домах лежит на ответственности управляющих компаний. Коммунальные службы обязаны следить за состоянием почтовых ящиков, ремонтировать и менять их за счет платы, которую вносят собственники.

Сообщить о необходимости в ремонте или замене жители могут через УК или портал ЕДС МО.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что проводить эту работу за свой счет не стоит, потому что это может расцениваться как уклонение коммунальной организацией от своих обязанностей.

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Ремонтные работы
08 октября 2024, 17:44
Новый эндокринологический центр открыли в Одинцове
Медиасток.рф
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В Одинцове на базе областной больницы открылся межрайонный эндокринологический центр в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Пациенты смогут наблюдаться здесь по полису ОМС, сообщили в Минздраве Московской области.

В центре предусмотрены углубленные обследования не только у эндокринологов, но и у офтальмологов, неврологов, а также в кабинете «диабетической стопы».

В больнице на учете стоит 17 тысяч больных диабетом. Главврач Андрей Фадеев отметил, что центр станет важным шагом в профилактике осложнений диабета, таких как нефропатия, ретинопатия и гангрена.

Пациенты могут получить направление у лечащего врача. Центр расположен по адресу: улица Маршала Бирюзова, 7к2.

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Одинцово Здравоохранение Медицина
08 октября 2024, 17:44
Спортсмены из Чехова стали призерами областного турнира по легкоатлетический кроссу
Unsplash
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В Серпухове на стадионе «Спартак» состоялся легкоатлетический кросс, приуроченный к 25-летию спортивной школы «Звезда». Это событие собрало спортсменов из различных городов, включая Серпухов, Ступино, Чехов и Пущино, которые вступили в напряженную борьбу за награды.

Особенно ярко проявили себя легкоатлеты из спортивной школы «Витязь» имени Васильева из Чехова. Под руководством тренера Немурова юные спортсмены завоевали шесть медалей, что стало выдающимся достижением для команды.

Золотые медали в своих категориях заслуженно получили Киселев Леонид и Белоусов Иван, продемонстрировав высокий уровень подготовки и силу характера. Серебряные награды завоевали Виданова Анна и Флорьянович Артем, показав отличные результаты и стойкость в борьбе за призовые места. Бронзовые медали достались Киселевой Полине и Костычевой Ульяне, которые также впечатлили зрителей своими выступлениями.

Эти успехи подтверждают высокий уровень подготовки спортсменов из Чехова и вдохновляют их на новые достижения в мире легкой атлетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Чехов

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