Спортсменки из Чехова стали призерами областного турнира по художественной гимнастике

Спортсменки из отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» города Чехов имени Васильева впечатлили зрителей и судей своими выдающимися выступлениями, подтвердив высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. Команда гимнасток в возрасте 14 лет и старше успешно справилась с многоборьем по новой программе мастеров спорта, завоевав почетное третье место. В состав команды вошли Арина Коленчук, Мария Бакаева, Влада Гасилова, Анна Лепешкина и Софья Регузова. Этот успех открыл перед ними возможность участия в Чемпионате Центрального федерального округа, что является важным шагом на пути к выполнению норматива мастера спорта и получению звания Мастера спорта.

Особенно ярким было выступление команды в упражнениях с пятью лентами, где они показали наилучший результат. В категории юниорок по программе КМС в групповых соревнованиях многоборья первое место заслуженно завоевала Мария Антонова, выступая в составе сборной команды Московской области. Тренерский состав, включающий Татьяну Головину, Ольгу Куликову, Марию Головину и Юлию Клементьеву, сыграл ключевую роль в подготовке спортсменок к этим соревнованиям.

Эти достижения подтверждают высокий уровень развития художественной гимнастики в Московской области и вдохновляют молодых спортсменок на новые победы и свершения.

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