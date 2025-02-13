Спортсменки из Богородского округа победили на всероссийском турнире по боксу
Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва из Богородского округа поучаствовали во всероссийских соревнованиях спортивного общества «Динамо» по боксу. Они прошли во Владимирской области.
Участницами стали 187 девушек и юниорок со всей России. Встречи длились пять дней. Они проходили на рингах спортивного комплекса «Арена».
Девушки выступали в четырех возрастных категориях. Они соревновались за выход в первенство России по боксу.
Спортсменка из Богородского округа Анна Меечко заняла первое место, а Александра Зборовская стала серебряным призером. Девушки выступили под руководством тренера Андрея Глазкова.
Ранее мы рассказывали о том, что в Богородском округе состоялось открытие первенства Московской области по боксу. Лучшие спортсмены 15-16 лет приехали в физкультурно-спортивный комплекс «Обухово».