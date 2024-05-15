Спортсменка из Воскресенска стала призером спартакиады по борьбе

Читайте нас в:

Воспитанница воскресенской спортивной школы по единоборствам Елизавета Ермакова продемонстрировала отличный результат на втором этапе отборочных соревнований XII Летней Спартакиады учащихся по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет.

В турнире участвовали около 140 сильнейших борцов из 12 регионов страны. В каждую весовую категорию допускался только один спортсмен от региона.

Ранее в парке «Патриот» впервые прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области. На турнире побывал Андрей Воробьев. Соревнования проходили в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова. Участвовали 32 команды от различных ведомств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».