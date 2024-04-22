Спортсменка из Воскресенска привезла с Всероссийских соревнований в Сочи 2 золотые медали

Мероприятие собрало сильнейших атлетов страны в спортивном комплексе «Юность». Состязания проводились среди толкателей ядра и метателей копья.

Соревнования привлекли внимание взрослых легкоатлетов, а также юниоров и юниорок до 23 и 20 лет, юношей и девушек до 18 и 16 лет со всей России. Алиса Махмутова выступала в двух дисциплинах и в обеих завоевала золотые медали. Ее результаты - 15,44 метра в толкании ядра и 47,64 метра в метании диска - стали лучшими на турнире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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