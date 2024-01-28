28 января 2024, 14:56

Спортсменка из Видного Семенова победила в соревнованиях по серфингу в Москве

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Первые Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне состоялись в Москве. Первое место в категории Pro заняла Аксиния Семенова из Видного.

Соревнования прошли на площадке Surf Brothers в Москве. В мероприятии приняли участие 49 спортсменов со всей страны, рассказали в пресс-службе организации. В прошлом году в Швейцарии на международных соревнованиях Аксиния Семенова стала первой в истории чемпионкой из России.

По словам представителя оргкомитета соревнований Василия Прачева, соревнования такого масштаба прошли в России впервые. Он похвалил подобные сколковской площадки с искусственными волнами и добавил, что они создают хорошие условия для подготовки сборной.

«Уже сейчас россиянам удается брать первые места на соревнованиях в Европе, но, я уверен, скоро наши серферы потеснят звезд мировой величины», - добавил Прачев.

Серфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Видное
28 января 2024, 15:12
Всероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в Шатуре
Unsplash
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27 января исполнилось 80 лет со дня полного освобождения города-героя от фашистских захватчиков. Жители вспомнили о блокадниках Ленинграда.

Ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 грамм.Такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Осада длилась 872 дня. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени. Блокада Ленинграда навсегда изменила жизни не только людей военного времени, но и последующих поколений.

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Шатура Блокада Ленинграда
28 января 2024, 12:29
Жители Ивантеевки покатались в собачьей упряжке во время «Фестиваля саней»
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Уникальный «Фестиваль саней» прошел в Ивантеевке. Горожане смогли прокатиться в собачьей упряжке, послушать казачий хор и пройти мастер-класс по кузнечному делу.

Во время необычного фестиваля жители Подмосковья продемонстрировали свое умение создавать сани. Победителем конкурса стала команда, которая смастерила повозку в виде танка. Организаторы мероприятия также вручили сладкие подарки всем детям, участвовавшим в соревновании.

Больше всего внимание посетителей привлекла собачья упряжка, на которой предлагал покататься житель Химок - чемпион Межрегиональной гонки «семь верст» во Владимирской области.

Участие в фестивале приняла заместитель главы городского округа Пушкинский Елена Панькив, курирующая вопросы культуры и туризма. Она рассказала, что пришла на мероприятие с сыновьями и вместе с ними каталась на горке и танцевала на празднике.

После поздравления победителей конкурса саней замглавы округа решила отправиться на каток, который недавно открылся в городском парке. Ледяная площадка стала одним из популярнейших мест среди жителей «Парад санок и тюбингов» проходит в Домодедове. Организаторы мероприятия подготовили для посетителей различные интерактивные игры.

Праздники Фестивали Ивантеевка конкурсы
28 января 2024, 11:26
Юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске
РИА «Новости»
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Порядка тысячи юнармейцев поучаствовали в военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой», которая прошла на базе Дома «Юнармии» в Подольске. Школьники проходили полосу препятствий, состязались в «Зарнице» и собирали и разбирали автомат Калашникова.

Мероприятие приурочили к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организатором военно-патриотической игры выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В прошлом году в мероприятии приняли участие 100 отрядов, а в этот раз их число увеличилось до 120.

«С каждым годом мы видим рост интереса у детей и молодежи к патриотическим мероприятиям», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, молодые патриоты совершают множество полезных дел: навещают ветеранов, пишут письма поддержки военнослужащим, ухаживают за историческими памятниками.

Ранее в Мытищах прошел первый открытый Кубок «Юнармии» по скалолазанию. Команды забирались на 10-метровую высоту, а также состязались в настольных играх и викторине.

Подольск Дети Школьники Патриотизм Блокада Ленинграда
27 января 2024, 19:14
Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил машиностроительное предприятие Красногорска
Unsplash
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В ходе рабочей поездки заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров осмотрел красногорский завод «Бецема». Предприятие является одним из ведущих отечественных производителей специализированной техники.

В рабочем визите вместе с Денисом Мантуровым принял участие первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, генеральный директором завода «Бецема» Сергей Трифонов и другие участники Денис Мантуров ознакомился со сборочно-сварочным участком предприятия. На площадке «Бецема» производятся самосвалы, автоцистерны, дорожно-строительная техника, нефтесервисное оборудование и другие виды специализированной техники. Компания также экспортирует свою продукцию в различные страны, включая Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь.

Глава Минпромторга выразил свою поддержку предприятию и отметил его важность для экономики страны. Он также отметил, что правительство будет продолжать поддерживать отечественных производителей и создавать условия для их развития.

Осмотр завода «Бецема» позволил Денису Мантурову получить полное представление о его производственных мощностях и потенциале. Это также дает возможность рассмотреть Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году заменят более 500 автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Заводы Экономика Промышленность Денис Мантуров

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