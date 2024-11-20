20 ноября 2024, 12:41

Спортсменка из Серпухова победила на чемпионате мира по метанию ножей

Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
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В Минске прошел чемпионат мира по спортивному метанию ножа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из девяти стран.

Среди лучших атлетов мира была и представительница Серпухова - Александра Колесникова. Студентка Губернского колледжа показала достойные результаты, завоевав призовые места в своей категории. На дистанции трех метров она заняла второе место, что является значительным достижением. Однако ее главный успех был на пяти метрах: здесь Александра уверенно заняла первое место.

«Достижения Александры подтверждают высокий уровень подготовки молодых спортсменов в регионе и вдохновляют других на занятия спортом», - отметил тренер спортсменки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Серпухов
20 ноября 2024, 12:44
Военные курсанты в Серпухове встретились с Героем СССР Геннадием Зайцевым
Телеканал «360»
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В Военной академии РВСН им. Петра Великого прошла встреча с Героем СССР Геннадием Зайцевым. За всю карьеру он возглавлял несколько спецопераций, охранял Юрия Андропова, руководил вводом советских войск в Чехословакию и стоял у истоков антитеррористического подразделения «Группа „Альфа“».

Встреча прошла в клубе «Авиатор». Там курсанты задали вопросы Геннадию Зайцеву, а затем всем участникам показали фильм «Командир». Эта кинолента повествует о молодых годах военачальника.

«Фильм мне понравился. Он и нужен сейчас. Но он нужен не только ракетчикам в этом прекрасном зале, но и нужен на передовой», - сказал советский и российский сотрудник органов государственной безопасности, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев.

Художественный фильм повествует о тяжелом детстве Геннадия Зайцева в годы Великой Отечественной войны, об ответственности за сестер и маму, о службе в армии. Центральным событием стал захват автобуса со школьниками в осетинском городе 1 декабря 1988 года. Тогда бойцы группы «Альфа» под руководством Зайцева блестяще сработали: им удалось избежать жертв и среди заложников, и среди личного состава.

Режиссер показал хронологию жизни Геннадия Зайцева без художественного вымысла. Фильм получился напряженным и искренним.

Родителей заложников играют те, кто стал жертвой того захвата в 1988 году, а главную роль - Кирилл Зайцев.

«Мне, во первых, была важна гражданская позиция актера, потому что тогда многие актеры встали на другую платформу, скажем так. И очень было важно, чтобы внешне был похож», - уточнил режиссер, сценарист, продюсер и монтажер фильма «Командир» Тимур Хван.

Геннадию Зайцеву в этом году исполнилось 90 лет. Он ответил на вопросы курсантов, а после ему вручили памятные подарки от муниципалитета и Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого.

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Серпухов
20 ноября 2024, 12:42
Жен участников СВО в Серпухове поздравили с Днем матери
Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
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В Серпухове прошло мероприятие в честь приближающегося Дня матери. Глава округа Сергей Никитенко выразил благодарность матерям и женам военнослужащих.

Татьяна, многодетная мама, работает заместителем главного инженера. Ее дочь, студентка медицинского колледжа Соня, увлекается танцами с детства, а младшие сыновья Владислав и Иван учат уроки в школе и детском саду. Екатерина, прапорщик Росгвардии, гордится своими сыновьями. Старший Максим работает в Москве, а младший Дмитрий - талантливый художник и спортсмен.

Ирина, медсестра-анестезист, воспитывает дочь Яну, которая недавно стала чемпионкой мира по муай-тай. Семья Ереминых также была отмечена за успехи и участие в конкурсе «Гордость Подмосковья». Наталья, продавец и волонтер, гордится успехами дочери Дарьи, которая занимается панкратионом и учится играть на фортепиано, а сын Матвей - курсант центра «Маргеловец».

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Серпухов
20 ноября 2024, 12:41
Вопросы ЖКХ обсудили на выездном приеме администрации в Ступине
Телеканал «360»
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Выездной прием администрации городского округа Ступино прошел в библиотечно-информационном центре «Собеседник». Жители интересовались перерасчетом квитанций за услуги ЖКХ.

Помимо перерасчетов по квитанциям, жителей также интересуют качество отопления в многоквартирных домах и работа управляющих компаний.

Все, кто пришел в библиотечный центр «Собеседник», задали вопросы главе округа и муниципальным депутатам.

«Такой формат общения людям нравится. Они задают здесь любые вопросы про ЖКХ, благоустройство, дороги и медицину», - рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Одна из жительниц Ступина попросила подарить ее ребенку с ограниченными возможностями здоровья билет на новогоднюю елку. Администрация приняла этот запрос и заверила, что выездные приемы жителей продолжатся.

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Ступино
20 ноября 2024, 12:24
Текущий ремонт проведут в спортивном зале школы № 19 в Серпухове
Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
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В образовательных учреждениях Серпухова продолжается масштабная модернизация. В спортивном зале школы имени Романа Катасонова завершается замена старых оконных блоков.

Эти конструкции не обновляли с момента постройки здания, поэтому работы стали важным этапом в создании комфортных условий для школьников. Корпус «Лицей» посещают около 1500 детей. Спортзал каждый день принимает учеников на уроки физкультуры и тренировки секций.

Кроме спортивного зала, в этом году запланированы ремонты и в других помещениях школы. Подрядчик обещает завершить все работы до конца каникул.

«В новом триместре школьники смогут заниматься физкультурой в светлом и уютном помещении», - подчеркнул глава городского округа Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Серпухов Ремонтные работы

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