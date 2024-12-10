Спортсменка из Подольска стала призером международного турнира по карате

На турнир приехали более 450 спортсменов из 16 стран, в том числе Китая, Египта, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Камеруна, Сенегала, Ирана и других государств. За сборную России выступали каратисты из 40 регионов страны.

Участники соревновались в нескольких возрастных категориях. Борьбу за призы вели мужчины и женщины, юниоры 16-17 лет, а также юноши и девушки в возрасте от 10 до 15 лет.

Олеся Синельникова из спортивного центра «Юность» в Подольске составила достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам и стала серебряным призером турнира.

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