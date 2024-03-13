Спортсменка из Подмосковья выиграла на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в первый день турнира прошли соревнования среди женщин. Виталина Гирина преодолела трассу быстрее ближайшей соперниц на 0,13 секунды. Во втором заезде она опередила преследовательницу на 1,68 секунды. В результате спортсменка стала победительницей.

«Я себя чувствую достаточно заряженной, скучала по соревнованиям. На первой трассе было достаточно плотно, короче дистанции, нужно было быстро перестраиваться. На второй было по-другому, больше расстояния. Вторая мне далась легче», - поделилась она.

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