Спортсменка из Подмосковья выиграла бронзу на Кубке России по шорт-треку
Фаиля Аймалетдинова из Московской области заняла третье место на первом этапе Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
Фаиля ранее уже становилась чемпионкой России по шорт-треку. На этот раз она финишировала третьей в забеге на 1,5 тысячи метров, уступив соперницам из Челябинской и Нижегородской областей.
Первый этап Кубка России по шорт-треку проходил в Коломне с 28 сентября по 1 октября.
Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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