Спортсменка из Подмосковья выиграла бронзу на Кубке России по шорт-треку

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Фаиля ранее уже становилась чемпионкой России по шорт-треку. На этот раз она финишировала третьей в забеге на 1,5 тысячи метров, уступив соперницам из Челябинской и Нижегородской областей.

​Первый этап Кубка России по шорт-треку проходил в Коломне с 28 сентября по 1 октября.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».