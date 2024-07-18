18 июля 2024, 13:11

Спортсменка из Подмосковья вошла в топ-3 на Кубке России по конному спорту

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Дарья Селиваненко из Московской области завоевала бронзовую медаль на Кубке России по конному спорту High Level. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

К финалу соревнования Дарья занимала третью строчку рейтинга, и ей удалось сохранить эту позицию. Первое место занял спортсмен из Калужской области, а второе - представитель из Нижегородской области.

Лично-командный Кубок России по троеборью High Level состоялся в Свердловской области. Соревнования провели по проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
18 июля 2024, 14:03
Жители Подмосковья получили более 9 тысяч знаков ГТО с апреля
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Еще 9,4 тысячи жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО с начала апреля. В первом квартале года нормативы успешно сдали более 5,5 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, жители получили 7,8 тысячи золотых, 993 серебряных и 611 бронзовых знаков.

В этом году Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 10 лет. Его популярность в регионе ежегодно растет. Всего за это время на сайте gto.ru зарегистрировались более 1,2 миллиона жителей региона.

В Подмосковье работают 68 центров тестирования ГТО. Там могут выполнить нормативы все желающие. Полный список адресов доступен на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
18 июля 2024, 13:57
Посвященный войне 1812 года фестиваль пройдет в Богородском округе в июле
Медиасток.рф
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Фестиваль, посвященный Отечественной войне 1812 года, пройдет в Богородском округе 20 и 21 июля. Зрители увидят военно-исторические маневры и реконструкцию общевойскового боя той эпохи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Площадкой фестиваля станет деревня Ивашево. Там стоит храм Святой Троицы, связанный с именем героя Отечественной войны, полковника Николая Андреевича Небольсина.

Напомним, Богородск был первым русским городом, с освобождения которого началось изгнание нашествия армии Наполеона на Россию. На территории Богородского уезда был создан и успешно действовал против неприятеля партизанский отряд Герасима Курина.

В этом году программа фестиваля рассчитана на два дня: 20 и 21 июля. Зрители увидят военно-исторические маневры и реконструкции, смогут принять участие в интерактивной программе «Бивак 1812 года» и творческом вечере.

Впервые Троицкий военно-исторический фестиваль прошел в 2015 году. В программе большое внимание уделяют воспитанникам военно-исторических клубов, которые участвуют наравне с реконструкторами из разных городов страны.

Дети Фестивали Богородский Образование
18 июля 2024, 13:49
Должникам Подмосковья напомнили об услуге сохранения прожиточного минимума
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума было осуществлено в рамках 18,4 тысячи поступивших заявлений должников в Подмосковье за первое полугодие. Приставы помогли сохранить средства прожиточного минимума в рамках почти 35 тысяч исполнительных производств.

Граждане, имеющие задолженности по исполнительным производствам, имеют право воспользоваться сохранением денежных средств в размере прожиточного минимума. Эта форма поддержки предоставляется по желанию должника.

Для подачи заявления необходимо обратиться в отделение судебных приставов, специалисты которого ведут производства, либо подать заявление через портал госуслуг.

В заявлении требуется указать название и адрес банка, реквизиты банковского счета, на котором должны храниться денежные средства в размере прожиточного минимума. При этом не все граждане, имеющие задолженности по платежам, смогут воспользоваться услугой сохранения прожиточного минимума.

Эта мера не предоставляется по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, связанным со смертью кормильца, а также компенсации ущерба от преступления.

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Долги Суд
18 июля 2024, 13:35
Еще один ученый приобрел квартиру по льготной ипотеке во Фрязине
Министерство жилищной политики Московской области
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Ученый из Фрязина Владимир Горяйнов приобрел квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Он переедет в новую «Трешку» вместе с женой.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Владимир руководит лабораторией аддитивных технологий в Научно-производственном предприятии «Исток» более семи лет. Там занимаются прототипированием и созданием 3D-моделей, рассказал ученый. В новую квартиру он переедет вместе с супругой. Раньше пара жила в съемном жилье.

«Район мы менять не стали. Здесь все удобно и близко до работы. В квартире делаем ремонт, у нас будет минимализм. Больше всего радует, то, что жилье свое и просторное», - рассказывает он.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье на льготных условиях могут учителя, воспитатели, медики и другие специалисты. В этом году участниками стали 295 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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Ученые Фрязино Социальная ипотека

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