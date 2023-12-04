Спортсменка из Подмосковья стала призером всероссийских соревнований по биатлону

В Подмосковье уже открыли 18 крупных катков. Они находятся в Черноголовке, Одинцове, Химках, Красногорске и других округах.

Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в этом сезоне будут работать более 180 катков.

«Более 180 катков будут работать в этом году в Подмосковье. До конца декабря появятся 30 больших катков с искусственным покрытием. На сегодняшний день на территории Московской области функционируют 18 крупных катков», - сказал он.

В минувшую субботу заработали катки в Центральном парке в Люберцах и в «Раздолье» в Одинцове, а в воскресенье -объекты в Красногорске и Павшинской пойме.

Во всех парках уже обустроили праздничную атмосферу. В них работают новогодняя подсветка, фотозоны, теплые очаги и музыкальное сопровождение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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