Спортсменка из Подмосковья стала призером всероссийских соревнований по биатлону
Спортсменка из Подмосковья Анастасия Гореева стала призером второго этапа Кубка России по биатлону в гонке преследования на 10 километров. Она уступила лидеру 14,5 секунды.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, Анастасия Гореева прошла гонку с одним промахом.
По итогам прошлого сезона биатлонистка одержала победу в общем женском зачете. Она представляет подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
Второй этап соревнований прошел с 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске. Всего в этом сезоне Союз биатлонистов России проведет пять этапов турнира.
Ранее губернатор Подмосковь Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
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