Спортсменка из Одинцова завоевала золото первенства Московской области по дзюдо

Читайте нас в:

Новый многоуровневый паркинг появится вблизи деревни Горки в Ленинском городском округе. Облик здания одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, шестиэтажное здание парковки площадью более десяти тысяч квадратных метров рассчитано на 309 автомобильных мест.

«На первом этаже паркинга также предусмотрены автомойка на четыре поста и станция технического обслуживания автомобилей. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. В результате реализации объекта будет создано порядка 28 новых рабочих мест», - рассказал Гордиенко.

Перфорированные элементы серого цвета украсят здание сверху вниз по периметру. Зону первого этажа и лестничные марши отделают черным керамогранитом. На первом этаже общественных помещений появятся витражные окна.

Основные входы в здание сделают без ступеней и пандусов, с учетом маломобильных групп посетителей. Также на территории проложат пешеходные дорожки, посадят газон и установят удобные скамейки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».