23 июня 2024, 16:38

Спортсменка из Мытищ завоевала золото чемпионата России по пляжному самбо

Пресс - служба Мытищи
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Эльмира Кахраманова — воспитанница спортивной школы в Мытищах. Накануне она победила на чемпионате России по пляжному самбо и теперь представит страну на чемпионате мира в Марокко.

Соревнования по пляжному самбо в Свердловской области собрали более 200 спортсменов из 17 регионов России. В личном зачете в весовой категории 59 килограммов победила заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира из Химок Эльмира Кахраманова. Девушка тренируется под руководством дважды заслуженного тренера России и кандидата наук Юрия Гончарова.

Теперь спортсменка отправится в Марокко на чемпионат мира. Он состоится уже в сентябре.

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Спортсмены Мытищи
23 июня 2024, 16:12
Родильный дом в Химках капитально отремонтируют до конца года
Медиасток.рф
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В родильном доме Химок идет капитальный ремонт. Его завершат до конца 2024 года. В учреждении уже улучшили питание и упростили процедуру оформления документов.

Капитальный ремонт в роддоме Химок начался летом прошлого года. Он проходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Идут отделка помещений, работы по теплоизоляции, установке вентилируемого фасада. Также здесь обновят кровлю, окна и двери, инженерные коммуникации.

К концу этого года медучреждение должно стать современным акушерским стационаром на 102 койки. В нем разместятся отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовые и реанимация. Для удобства пациентов здесь обустроят одно-, двух- и трехместные палаты с индивидуальными санузлами в каждом блоке.

Параллельно пациенты уже отмечают улучшения в питании и удобстве оформления документов. Отметим, что более 100 тысяч детей появились на свет за 50 лет существования родильного дома в Химках. К примеру, у Елизаветы Саушкиной здесь родилось двое сыновей.

«Сама я работаю медицинской сестрой в экстренном отделении хирургии. Будучи беременной, знала, что обращусь именно в Химкинский роддом, потому что это было близко. Врачи - профессионалы своего дела, они неоднократно спасали меня от угроз беременности и сохранили второго ребенка. Я всегда была под наблюдением медицинского персонала», - прокомментировала Елизавета Саушкина.

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Роддома Химки
23 июня 2024, 16:01
Типография в Химках закупит новое оборудование при региональной поддержке
Медиасток.рф
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Около 100 тысяч человек работают в типографии Химок. Она является крупнейшей в Восточной Европе и России. Благодаря мерам региональной поддержки предприятие запустит новые проекты и закупит современное оборудование.

В типографии печатают газеты, листовки, буклеты и мелкомелованную продукцию. При этом используют преимущественно отечественные материалы. Предприятие обеспечивает стабильный график печати изданий Москвы и Московской области. Для дальнейшего развития необходимо закупить оборудование. Инициативу поддержали представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки».

«В нашем городском округе предоставляются региональные меры поддержки Московской области. Это выдача субсидий. Здесь мы оказываем сопровождение предпринимателям на получение субсидий - на лизинг, модернизацию и закупку оборудования, также возможно возмещение стоимости арендной платы», - пояснили в МКУ «Малый бизнес Химки».

В организации бесплатно консультируют по действующим мерам поддержки. Благодаря совместному сотрудничеству бизнеса и МКУ только в прошлом году в Химках зарегистрировалось более трех тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. Большинство - в сферах торговли и строительства. Как итог - создание более 10 тысяч новых рабочих мест.

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Химки Бизнес
23 июня 2024, 15:29
Депутат из Химок Валентин Герасимов навестил старейшего ветерана округа
Администрация Химки г.о.
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Депутат городского округа Химки Валентин Герасимов навестил участника Сталинградской битвы Ивана Никитовича Кривошеева. Ветерану Великой Отечественной войны 103 года.

Иван Кривошеев служил в 865-м артиллерийском полку 302-й стрелковой дивизии 51-й армии. Ветеран - обладатель орденов Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалей «За отвагу», двух медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудного знака «Освободителю Донбасса». Победу старейший ветеран Химок встретил в Праге.

«Советские солдаты и офицеры проявили несгибаемую волю и героизм. Подвиг блокадного Ленинграда, битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы стали символами мужества и самоотверженности нашего народа. Мы бесконечно будем благодарны нашим ветеранам. Они подарили нам жизнь и воспитали в нас лучшие качества», - прокомментировала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Навещать ветеранов, помогать им и дарить подарки стало доброй традицией в Химках. В том числе в преддверии Дня Победы и Дня памяти и скорби.

«Иван Никитович - старейший ветеран нашего города. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Без сомнения, Иван Никитович - настоящая гордость Химок и всей России», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также в округе работает проект «Старшее поколение». В его рамках проходят обучения, тренировки, экскурсии и музыкальные программы для пожилых людей. Социальная поддержка этой группы населения - приоритет в работе партии «Единая Россия».

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Химки Ветераны Депутаты
23 июня 2024, 14:15
Бизнесмены из Химок обсудили сотрудничество с партнерами из Китая
Unsplash
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Представители бизнес-сообщества Химок встретились с китайской делегацией. Они обсудили возможности сотрудничества в сфере автомобильной индустрии.

Во встрече поучаствовали представители Торгово-промышленной палаты Московской области, местного бизнес-сообщества, а также крупнейшего автомобильного дилера. Темой обсуждения стало взаимодействие в поставке автозапчастей. Интерес проявили и инвесторы из Китая. По их мнению, совместный проект позволит создать новые рабочие места, а также возвести автомобильные заводы. Впоследствии это поможет решить существующие проблемы с логистикой и дефицитом запчастей.

«Предложение китайской стороны заключалось в том, чтобы производить автозапчасти благодаря пресс-формам. Автосалон, который продает китайские машины, имеет такую потребность. Считаю, что получится интересная коллаборация. Тут присутствует и спрос, и предложение», - прокомментировал депутат из Химок Артур Каримов.

Также участники встречи договорились о проведении ряда совместных мероприятий. Это будут встречи и конференции. На них обсудят перспективы сотрудничества в сфере автомобильной индустрии.

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Химки Рабочие места Машины Китай

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