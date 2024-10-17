Спортсменка из Можайска победила на всероссийских соревнованиях по самбо

В соревнованиях участвовали мужчины и женщины. Можайск на них представила заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо Карина Черевань.

Явное преимущество Карина получила еще на первой встрече. В полуфинале она боролась с самбисткой из Санкт-Петербурга и победила ее с помощью коронного болевого приема.

Подобную тактику самбистка из Можайска использовала и в финальной схватке с чемпионкой Европы, мастером спорта международного класса из Новосибирска Ри Айко. Карина заняла первое место.

Отметим, что летом после года реабилитации Карина Черевань снова вернулась в большой спорт. В июне она стала серебряным призером чемпионата России по пляжному самбо среди мужчин и женщин.

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