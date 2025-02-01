01 февраля 2025, 17:37

Спортсменка из Люберец примет участие в первенстве России по боксу

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Воспитанница комплексной спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах София Титова победила в финале всероссийских соревнований по боксу. Она прошла отбор на первенство России.

София Титова показала лучший результат среди юношей и девушек. Соревнования проходят на РФСО «Спартак», об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«София завоевала путевку на первенство России по боксу 2025 года. Ее наставник - мастер спорта международного класса Михаил Ратников, имеющий тренерский стаж с 1977 года. Он также ведет еще пятерых участников турнира. Искренне поздравляю Софию и ее тренера! Желаю дальнейших успехов и ярких побед!» - сказал Владимир Волков.

Турнир проходит во дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В нем принимают участие 360 спортсменов из 37 регионов России. Люберцы представляют пять боксеров.

Финал пройдет 1 февраля. За путевку на первенство России поборются юноши.

Люберцы Бокс Россия
01 февраля 2025, 17:44
Работников лифтовой отрасли Подмосковья поздравили с профессиональным праздником
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Лифт в многоквартирном доме — часть повседневной жизни. От работы специалистов лифтового хозяйства зависит комфорт и безопасность людей.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, ежедневно сотрудники лифтового хозяйства следят за исправностью оборудования, контролируют работу системы управления и оперативно устраняют неисправности.

Люберцы Бокс Россия
01 февраля 2025, 17:36
Литературный вечер ко дню рождения писателя Чехова прошел в Химках
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Литературный вечер прошел на малой сцене театра «Наш дом». Гостям рассказали о ключевых событиях в жизни писателя и публициста Антона Павловича Чехова.

Гостям литературного вечера рассказали про творчество, знаменитые работы и роль Чехова в формировании советской литературы. Перед химчанами выступила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Творчество Антона Павловича служит ярким примером того, как литература сохраняет связь между поколениями, передавая жизненные ценности и уроки. Его произведения напоминают нам о том, как важно чтить память великих предков и учиться на их опыте», - отметила Ольга Кириллова.

Участники прочли отрывки из произведений, которые отражают глубину таланта Чехова.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила, что в Химках уделяют внимание патриотическому воспитанию жителей. С начала июля в округе реализуют общественную программу, в рамках которой проходят различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события, встречи с участниками СВО и ветеранами.

Химки Чехов Писатели
01 февраля 2025, 15:39
Четыре команды представят Подмосковье на Кубке России по регби
Федерация регби России
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Четыре подмосковные команды выступят на Кубке России по регби на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире примут участие 22 команды: 12 мужских и десять женских. Московскую область будут представлять мужская и женская команды «ВВА-Подмосковье», «ВВА-Подмосковье-дубль» и «СШОР по ИВС-ГУОР». В ведомстве уточнили, что женский клуб «ВВА-Подмосковье» - трехкратный обладатель Кубка России по регби на снегу.

Мужские команды сыграют 1 февраля на поле стадиона Московской академии регби, женские - 2 февраля. Напомним, спортивное мероприятие проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​

Спортсмены
01 февраля 2025, 15:08
Ветераны из Можайска приняли участие в патриотическом мероприятии в Москве
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Делегация членов Можайского Совета ветеранов посетила Храм Христа Спасителя в Москве. Там состоялось торжественное собрание в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады и концерт мужского хора «Русский формат».

Ветераны отправились в столицу при поддержке администрации Можайского муниципального округа. Председателей первичных организаций Можайского Совета ветеранов там встретил и приветствовал исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров.

На собрании, посвященном обороне Ленинграда и 81-й годовщине полного снятия фашистской блокады, собравшимся показали видео-приветствие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и зачитали приветственное обращение мэра Москвы Сергея Собянина. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами также тепло поприветствовал гостей мероприятия. Со своими докладами на собрании выступили священнослужители, историки и ученые.

Как рассказала председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова, представителей делегации впечатлили подготовленные спикерами материалы. Среди них, например, доклад ученых-историков Российского Государственного архива социально-политической истории на тему «Общество и церковь на защите Ленинграда».

«В год подготовки и празднования юбилея Великой Победы эта поездка стала для наших ветеранов вдохновляющим событием, которое поможет нам с честью справится со всеми поставленными перед Можайской ветеранской организацией задачами. От души благодарим организаторов мероприятия, пригласивших нас, а также администрацию Можайского муниципального округа, которая помогла в организационных вопросах», - добавила она.

В конце мероприятия перед собравшимися выступил мужской хор «Русский формат».

История Можайск Патриотизм

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