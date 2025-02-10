Спортсменка из Лобни завоевала серебро на чемпионате Европы по дзюдо
На чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева заняла почетное второе место. Это значительное достижение для молодой спортсменки и всей спортивной школы.
Свой путь в спорте она начала в спортивной школе «Академия спорта» под руководством тренера Елены Норициной.
Также в Тверской области состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героя России генерал-майора Воробьева. Турнир собрал более 500 участников со всей страны. Еще один представитель Лобни, Айдемир Уруджев, завоевал серебряную медаль. Юного спортсмена тренирует Геворг Мосесьян.
Руководство комитета по развитию физической культуры и спорта города Лобня поздравило Эльвиду и Айдемира с высокими результатами и пожелало им новых побед на будущих соревнованиях.