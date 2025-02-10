10 февраля 2025, 16:46

Спортсменка из Лобни завоевала серебро на чемпионате Европы по дзюдо

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На чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров спортсменка из Лобни Эльвида Гурьева заняла почетное второе место. Это значительное достижение для молодой спортсменки и всей спортивной школы.

Свой путь в спорте она начала в спортивной школе «Академия спорта» под руководством тренера Елены Норициной.

Также в Тверской области состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященные памяти Героя России генерал-майора Воробьева. Турнир собрал более 500 участников со всей страны. Еще один представитель Лобни, Айдемир Уруджев, завоевал серебряную медаль. Юного спортсмена тренирует Геворг Мосесьян.

Руководство комитета по развитию физической культуры и спорта города Лобня поздравило Эльвиду и Айдемира с высокими результатами и пожелало им новых побед на будущих соревнованиях.

Спортсмены Лобня
10 февраля 2025, 17:08
Почти 25 километров дорог отремонтируют в Коломне в 2025 году
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В Городском округе Коломна в 2025 году запланирован ремонт около 25 километров муниципальных дорог. Уже утвержден список из 41 участка, которые войдут в программу.

Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации округа Кирилл Казаков, работы начнутся в середине апреля, если позволят погодные условия, и завершатся к сентябрю. Восемь дорог для ремонта были выбраны жителями через голосование на портале «Добродел».

В числе участков, которые будут обновлены, значатся улицы Заводская, Паровозная, Известковая, Фрунзе, Большая Запрудная, Малышева и другие.

Сейчас дорожные службы округа продолжают ямочный ремонт. С начала года выявлено более пяти тысяч дефектов дорожного покрытия, из которых уже устранено 4,4 тысячи. Эти работы помогают обеспечить безопасность движения до начала основного сезона ремонта.

Коломна Дороги Ремонтные работы
10 февраля 2025, 17:03
Выставка исторических фотографий к 100-летию города открылась в Озерах
Медиасток.рф
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В краеведческом отделе музея имени Дорониной, расположенном в городском центре культуры и досуга в Озерах, открылась выставка «Краски времени», приуроченная к предстоящему столетию города. Экспозиция посвящена работам местного фотографа Абрама Чудновского, который на протяжении многих лет запечатлевал жизнь Озер и его жителей.

На выставке представлены уникальные фотографии из личного архива мастера, накопленного за годы его работы в местных СМИ. Снимки отражают важные моменты истории города во второй половине XX века: городские виды, праздничные события, будни горожан и портреты людей, внесших вклад в развитие региона.

Коллекция фотографий, подаренная музею Абрамом Чудновским, насчитывает около четырех тысяч пленок, хранящихся в 85 коробках. Благодаря поддержке управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна было приобретено оборудование для оцифровки архивных материалов. Это позволило впервые показать широкой аудитории ранее неизвестные кадры. На выставке представлено более 60 наиболее выразительных работ, среди которых многие жители смогут узнать себя или своих близких.

«Абрам Абрамович был настоящей легендой для нашего города. Его объектив запечатлел самые разные моменты - от семейных праздников до масштабных городских мероприятий», - отметил руководитель краеведческого отдела музея Дмитрий Блинков. Выставка доступна для посещения гостям всех возрастов.

Выставки Озеры
10 февраля 2025, 16:48
Парковку обустроят во дворе дома на Комсомольской улице в Реутове
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В Реутове возобновились выездные встречи администрации с жителями. Горожане могут задать вопросы представителям власти, депутатам и сотрудникам управляющей компании.

На встрече с жителями на улице Комсомольской, 5а обсудили трехлетний план капитального ремонта многоквартирных домов. Специалисты также обратили внимание на то, что по просьбе жителей установили дорожные неровности и зеркало на повороте.

Также во дворе домов № 5 и 5а восстановили освещение на детской площадке. В план работ включили обустройство парковочных карманов, лавочек, дезинфекцию многоквартирных домов, приведение в порядок входных групп и плитки, установку видеокамер. Часть этого перечня выполнят уже в феврале.

В план на 2026–2028 годы вошел дом № 3а на Комсомольской улице. В этот период капитально отремонтируют фасад с заменой оконных и балконных блоков.

Жителям остальных домов объяснили, что для включения в план капитального ремонта необходимо провести собрание собственников жилья на электронной площадке ГИС ЖКХ.

Реутов
10 февраля 2025, 16:43
Прием заявок на премии для молодых ученых начался в Подмосковье
Министертсво инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Прием заявок на премии губернатора для молодых ученых начался в Подмосковье 10 февраля. Он продлится до 31 марта.

С 10 февраля в Подмосковье пройдет прием заявок на ежегодные премии губернатора для молодых ученых и специалистов. В этом году выплата составит 700 тысяч рублей, рассказали в региональном Мининвесте.

Премии присуждают молодым ученым за достижения и выдающиеся результаты в области науки и технологий, которые обеспечивают продвижение инноваций в экономику и социальную сферу.

«Премия Губернатора Московской области для молодых ученых в регионе работает с 2012 года. За этот период всего было присуждено 190 премий. В 2025 году мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объем программы составит 10,5 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 31 марта», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году премии получили 15 молодых ученых и авторских коллективов. Среди них - сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, кандидат химических наук Азат Акбулатов. Он занимался повышением эффективности солнечных батарей.

Поддержку также получила младший научный сотрудник ИСМАН Арина Бажина, которая разработала технологию получения новых композитных материалов.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.

Ученые

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