Спортсменка из Лобни Татьяна Смиронова победила на всероссийском турнире по вольной борьбе

С начала года наибольшее количество навалов мусора убрали в Орехово-Зуеве — 94 свалки. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

«Всего с начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 880 навалов объемом 122072,25 кубометра, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году», - заявил Баженов.

На втором месте по числу ликвидированных свалок в лесах оказалась Истра - 87 навалов, далее следует Красногорск - 53, Пушкино - 50 и Подольск - 44.

С прошлого года незаконные свалки убирают городские округа. Контракты на такой вид услуг заключили в 41 муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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