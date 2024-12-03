03 декабря 2024, 11:44

Спортсменка из Лобни стала призером всероссийского турнира по дзюдо

Администрация г.о.Лобня
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В универсальном спортивном центре «Юность» в Подмосковье прошел первый день турнира серии «Локодзюдо». Спортсменка из Лобни София Щелчкова отличилась ярким выступлением.

София показала высокий уровень подготовки и настойчивость, благодаря чему заняла третье место. В борьбе за медаль ей пришлось проявить максимум усилий, но бронза стала заслуженной наградой. Она отметила, что этот результат вдохновил ее на новые свершения и усиленную работу в тренировочном зале.

В городском округе Лобня активно поддерживают развитие спорта. Для жителей открыто 18 спортивных секций, в которых занимаются сотни юных и взрослых спортсменов. Популярны такие виды, как дзюдо, хоккей, фехтование, футбол и художественная гимнастика. Спортивная инфраструктура города также активно развивается: в настоящее время строится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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Спортсмены Лобня
03 декабря 2024, 11:56
Презентация альманаха «Дыхание времени» прошла в Воскресенске
Телеканал «360»
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Пятый номер печатного издания вышел в свет. В нем содержится более 150 уникальных статей, очерков и фотоматериалов.

За пять лет существования альманах «Дыхание времени» снискал славу серьезного историко-краеведческого исследования, где за каждой публикацией стоит долгий поиск и новое открытие.

История города неразрывно связана с его выдающимися жителями, которые становятся главными героями альманаха. Так, в Воскресенске живет династия врачей Уринских, общий медицинский стаж которой составляет более 120 лет. Это супруги Михаил Ефимович и Наталья Владимировна, а также их сын Александр.

Над «Дыханием времени» в течение года кропотливо работают краеведы, историки, писатели, журналисты, фотографы и художники. Собранного материала гораздо больше, чем способен вместить ежегодный альманах, поэтому уже сейчас в творческом объединении «Воскресенский краевед» обсуждают вопрос о выпуске специального приложения. А пока все желающие уже могут познакомиться с новым выпуском - печатный вариант поступил в воскресенские библиотеки, а электронную версию можно прочитать на сайте «Воскресенск литературный».

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Воспоминания воскресенцев о Гражданской войне, город глазами репортера, скрытая загадка дворца в усадьбе Кривякино - в новом номере альманаха читатели откроют для себя немало важных событий, героев и фактов о родном городе. А также порадуются новым именам, появившимся среди именитых авторов. Так, Дмитрий Титов дебютировал в «Дыхании времени» с публикацией о наследии Ламздорфов, богатейшего рода Европы, начинающего свою историю со времен Средневековья, в Ашитково.

История Воскресенск Литература
03 декабря 2024, 11:45
Глава Домодедова проверила лед на катке в парке «Елочки»
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В парке культуры и отдыха «Елочки» открыли зимний сезон. Главной площадкой стал самый большой каток с искусственным льдом под открытым небом.

Глава округа Евгения Хрусталева лично пришла на мероприятие вместе с детьми. Она не просто наблюдала за происходящим, но и сама встала на коньки, показав пример активного отдыха. Жители парка отметили ее открытость и смелость, ведь редко можно увидеть руководителя на льду.

Каток стал настоящим центром притяжения для горожан. Семьи с детьми, молодежь и взрослые наслаждались катанием, а праздничная атмосфера заряжала энергией и хорошим настроением. Сезон только начался, и организаторы обещают, что впереди еще много интересных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Город Домодедово Парки
03 декабря 2024, 11:37
Фестиваль «Читающее Тучково» прошел в Рузском городском округе
Телеканал «360»
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Ежегодный праздник книги и чтения проводился уже в 13-й раз. Это совместный проект Тучковской детской библиотеки и Центра культуры и искусств рабочего поселка.

«Это будущее нашей страны. Поэтому мы проводим такие интересные конкурсы, которые стимулируют интерес к чтению и прививают ее с малых лет», - сказала Новелла Любина.

Темой фестиваля в этом году выбрали «Мир книги и спорта». Дипломы и подарки лауреаты конкурса получили из рук прославленных спортсменок: первой чемпионки мира по прыжкам в высоту Тамары Быковой и четырехкратной победительницы мировых первенств по гребле на байдарках и каноэ Любови Лакехаль.

«За 13 лет интерес к этому фестивалю никак не упал, а только возрос. Больше 300 человек принимают в нем участие, дети любят его ждут, дети любят. Тематика каждый год разная», - рассказала начальник управления культуры администрации Рузского округа Светлана Родионова.

В рамках фестиваля наградили лучших библиотечных работников округа. А украшением программы стали выступления творческих коллективов Центра культуры и искусств.

Директор централизованной библиотечной системы муниципалитета Новелла Любина отметила, что сейчас дети не очень любят читать, поэтому первая задача всех библиотек - привить любовь к чтению именно младшему поколению В городском округе своих читателей ждут 24 библиотеки, в том числе центральная в Рузе. Она совсем недавно открылась после капитального ремонта. Тематические пространства и новое оборудование позволяет проводить там самые разные мероприятия.

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Фестивали Руза конкурсы
03 декабря 2024, 11:35
Рейд по выявлению нелегальных услуг такси провели в Котельниках
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Специалисты проверили соблюдение таксистами установленных правил в Котельниках. Такие рейды теперь будут проводить в муниципалитете регулярно.

Участие в проверке приняли заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков, сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» и межмуниципального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также к инспекторам присоединились активисты народной дружины. Рейд провели около домов по Кузьминской улице.

Всего проверяющие выявили два нарушения. Машины эвакуировали, водителей привлекли к административной ответственности.

С начала года в Котельниках провели более 100 подобных профилактических мероприятий. Инспекторы составили почти две тысячи протоколов о правонарушениях.

Отметим, что такие рейды будут проводить в округе регулярно.

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Законы Такси Котельники

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