Спортсменка из Лобни победила на всероссийском турнире по карате

За победу в различных возрастных и весовых категориях сражались более 1200 спортсменов из 31 региона России. Вероника Гашникова из Лобни выступала среди юниорок в возрасте 16-17 лет и в весе до 53 килограммов. Спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и мастерства и стала победительницей в категории кумите.

Этот турнир был для Вероники Гашниковой этапом подготовки к международным соревнованиям Молодежной лиги карате WKF, которые пройдут в конце февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Спортсменка из Лобни выступит там в составе национальной сборной России.

Вероника Гашникова тренируется под руководством Дениса Дубинина с пяти лет. Она является призером множества соревнований. Ранее спортсменка победила на «Молодежной лиге» в Венеции.