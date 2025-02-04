04 февраля 2025, 11:06

Спортсменка из Лобни победила на всероссийском турнире по карате

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Первые в этом году всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого» прошли в Липецке. Воспитанница лобненского клуба «Мастер» показала на турнире прекрасный результат.

За победу в различных возрастных и весовых категориях сражались более 1200 спортсменов из 31 региона России. Вероника Гашникова из Лобни выступала среди юниорок в возрасте 16-17 лет и в весе до 53 килограммов. Спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки и мастерства и стала победительницей в категории кумите.

Этот турнир был для Вероники Гашниковой этапом подготовки к международным соревнованиям Молодежной лиги карате WKF, которые пройдут в конце февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Спортсменка из Лобни выступит там в составе национальной сборной России.

Вероника Гашникова тренируется под руководством Дениса Дубинина с пяти лет. Она является призером множества соревнований. Ранее спортсменка победила на «Молодежной лиге» в Венеции.

Спортсмены Лобня
04 февраля 2025, 11:57
Две новых школы откроют в Подольске в 2025 году
Пресс-служба администрации Подольска
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Пока в муниципалитете строятся здания будущих учреждений образования, администрация Подольска формирует педагогический состав. Об этом глава округа Григорий Артамонов рассказал на совещании у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Школа на 500 мест в жилом комплексе «Новая Щербинка» начнет работать с 1 сентября текущего года и войдет в состав образовательного комплекса МОУ СОШ имени Д. И. Зернова. В новом учебном году в микрорайоне Климовск, на улице Победы, 3в, откроется школа на 1100 мест, которая будет включена в комплекс МБОУ СОШ № 1.

В новых образовательных учреждениях будут работать около 100 педагогов, штат предварительно сформирован. «Среди новых сотрудников - как опытные, так и молодые специалисты», - рассказал Григорий Артамонов.

В городском округе уже работают около 200 начинающих преподавателей. В 2025 году планируется направить на обучение педагогическим специальностям еще 20 выпускников школ.

Подольск Школы Строительство
04 февраля 2025, 11:28
Новый автобусный маршрут запустили в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Общественный транспорт начал курсировать между двумя станциями МЦД — № 321к «Лобня — Химки (Подрезково)». Теперь пассажиры смогут доезжать из Химок в Лобню всего за полчаса.

Новый маршрут также обеспечит комфортный проезд для работников аэропорта Шереметьево. Первый рейс от станции МЦД Лобня отправляется в 05:50, последний уходит с той же точки в 22:30.

Оплатить проезд в автобусе можно банковскими картами, «Стрелкой» и «Тройкой». По социальным картам для жителей Подмосковья действуют льготы.

Напомним, в ближайшее время в Лобне запустят еще один автобусный маршрут - № 18. Движение по нему начнется 15 февраля.

Власти муниципалитета уделят много внимания развитию общественного транспорта - обновлению автобусного парка, повышению эффективности расписания движения и введению новых маршрутов. В 2005 году пять новых машин вышли на маршрут № 24К.

Лобня Автобусы
04 февраля 2025, 11:18
Новую школу в истринском ЖК «Кембридж» поставили на кадастровый учет
Министерство жилищной политики Московской области
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Школу на 594 ученика в городском округе Истра поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Трехэтажную школу построили на территории ЖК «Кембридж»». В здании обустроены спортивный и актовый залы, библиотека, лаборатории. На внешней территории предусмотрены дорожки, стадион с футбольным полем, а также площадки для спортивных игр.

ЖК «Кембридж» - это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Комплекс предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре. Въездная группа в поселок выполнена в виде замка и включает универмаг, салон красоты, аптеку, службу бытовых услуг и семейное кафе.

Всю необходимую инфраструктуру новых жилых комплексов создают девелоперы в рамках комплексного развития территорий.

Школы Истра Образование
04 февраля 2025, 10:50
День бесплатной онкодиагностики проведут в Подмосковье 8 февраля
Минздрав МО
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Жителей Московской области пригласили на бесплатные исследования и консультации онкологов 8 февраля. День открытых дверей пройдет во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи.

В Минздраве Подмосковья уточнили, что мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы с раком. Проверить свое здоровье смогут все желающие жители региона старше 18 лет.

«Залогом успеха лечения онкологических заболеваний является своевременная и качественная диагностика. Чем раньше выявлена патология, тем эффективнее она поддается лечению. В эту субботу жители Подмосковья смогут пройти бесплатные исследования и получить консультацию онколога», - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Женщины смогут сделать цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам предлагается пройти ПСА-тест на рак простаты. Также все желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи и другие исследования.

Мероприятие пройдут с 09:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса центров амбулаторной онкологической помощи можно узнать по ссылке.

Исследования Здравоохранение Рак

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