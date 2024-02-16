Спортсменка из Лобни победила на подмосковных соревнованиях по тхэквондо

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Второе место и серебряную медаль завоевал Максим Магай в категории до 49 кг. Четыре спортсмена из Лобни - Денис Ким, Даниил Телегин, Ева Лим и Дени Сатуев - вернулись с бронзовыми медалями.

Победители этих соревнований получают возможность представлять Московскую область на Первенстве России. Арина Чернова будет представлять Лобню.

Городской округ Лобня активно развивает спорт: в конце прошлого года была открыта новая спортивная площадка на территории спортшколы «Академия спорта», а также запланировано строительство бассейна у дворца спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».