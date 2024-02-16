Спортсменка из Лобни победила на подмосковных соревнованиях по тхэквондо
Спортсменка из Лобни Арина Чернова заняла первое место на соревнованиях Московской области по тхэквондо. Состязания среди юношей и девушек в возрасте 12-14 лет состоялись 15 февраля. Арина завоевала золото в своей весовой категории до 29 килограмм.
Второе место и серебряную медаль завоевал Максим Магай в категории до 49 кг. Четыре спортсмена из Лобни - Денис Ким, Даниил Телегин, Ева Лим и Дени Сатуев - вернулись с бронзовыми медалями.
Победители этих соревнований получают возможность представлять Московскую область на Первенстве России. Арина Чернова будет представлять Лобню.
Городской округ Лобня активно развивает спорт: в конце прошлого года была открыта новая спортивная площадка на территории спортшколы «Академия спорта», а также запланировано строительство бассейна у дворца спорта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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