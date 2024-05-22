Спортсменка из Химок победила на международном турнире по боксу

В полуфинале Людмила выиграла поединок с Хлими Хойлонд из Туниса, а в финале победила уроженку Таджикистана Мижгону Самадову. Всего в турнире приняли участие 98 спортсменов из 15 стран мира.

«Мы очень рады, что выдающаяся спортсменка тренируется именно у нас и представляет наш городской округ на соревнованиях. Поздравляем Людмилу Воронцову с достойной победой. Приятно видеть, как в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина развивается спорт и делается все, чтобы как можно больше химчан приобщилось к физической культуре и здоровому образу жизни», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что ранее в Химках прошел открытый ринг по боксу в честь мастера спорта, заслуженного тренера России Георгия Маслюченко. Боролись за победу в нем свыше 80 спортсменов в 45 весовых категориях со всех городов России.

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