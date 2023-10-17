Спортсменка из Химок Айла Мамедова стала чемпионкой всероссийского турнира по фехтованию

Расписание некоторых пригородных поездов МЖД временно изменится

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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится 23 и 24 октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на станциях Фаустово в Воскресенске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в период технологических окон с 07:00 до 17:00 рабочие заменят стрелочные переводы. Такие же работы пройдут 27 октября на станции Виноградово.

В этот период изменится время прибытия и отправления некоторых поездов, а также количество остановок. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, остановках и сайте РЖД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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