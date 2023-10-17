Спортсменка из Химок Айла Мамедова стала чемпионкой всероссийского турнира по фехтованию
Спортсменка из Химко Айла Мамедова стала победительницей всероссийских соревнований по фехтованию среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Девушка стала чемпионкой одиночного разряда в фехтовании на рапирах. Она победила соперниц из Санкт-Петербурга, Башкортостана и Курской области.
Призеров наградили заслуженный тренер СССР Марк Ракита, заслуженный тренер СССР по фехтованию на рапирах Арнольд Круглянский и тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах Ильдар Шаймарданов.
Турнир прошел с 14 по 16 октября в Химках.
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