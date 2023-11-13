Спортсменка из Электроуглей выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо

Светлана Уварова выступала в весовой категории до 59 килограммов. Другую бронзовую награду завоевала Татьяна Мацко из Республики Беларусь. Победителем в этой весовой категории стала представительница Узбекистана, серебро - у спортсменки из Монголии.

Всего в соревнованиях в Ереване приняли участие спортсмены из 65 стран. Россияне завоевали 13 золотых медалей, две серебряные и три бронзовые, тем самым обеспечив первое место в командном первенстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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