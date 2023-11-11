Спортсменка из Домодедова стала чемпионкой России по боксу
Спортсменка Юлия Чумгалакова, представляющая Домодедовский городской округ, стала чемпионкой России по боксу. Соревнования прошли в Уфе. В них приняли участие более 170 женщин из 49 субъектов РФ.
В финальном поединке Юлии Чумгалаковой удалось одержать уверенную победу над спортсменкой из Челябинской области. Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.
«От всей души поздравляю Юлию с прекрасным результатом! Она большая молодец! Гордимся нашей спортсменкой и всегда за нее болеем», - написал глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин в своем официальном Telegram-канале.
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