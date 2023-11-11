Спортсменка из Домодедова стала чемпионкой России по боксу

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В финальном поединке Юлии Чумгалаковой удалось одержать уверенную победу над спортсменкой из Челябинской области. Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

«От всей души поздравляю Юлию с прекрасным результатом! Она большая молодец! Гордимся нашей спортсменкой и всегда за нее болеем», - написал глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин в своем официальном Telegram-канале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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