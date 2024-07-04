Спортсменка из Балашихи стала призером Первенства России по легкой атлетике

Состязания проходили в Смоленске с 28 по 30 июня среди юношей и девушек до 18 лет.

Спортсменки из команды Московской области заняли почетное третье место пьедестала в эстафете 4×400 метров. Среди призеров была и воспитанница спортивной школы «Орион» Марина Тихонова.

В состязаниях за победу боролись также легкоатлеты из Балашихи Дмитрий Юрин и Софья Беспалова. В этот раз они не попали в число призеров, тем не менее спортсмены показали свое стремление, упорство и волю к победе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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