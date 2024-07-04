Спортсменка из Балашихи стала призером Первенства России по легкой атлетике
Легкоатлетка Марина Тихонова из Балашихи заняла третье место на соревнованиях. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по легкой атлетике.
Состязания проходили в Смоленске с 28 по 30 июня среди юношей и девушек до 18 лет.
Спортсменки из команды Московской области заняли почетное третье место пьедестала в эстафете 4×400 метров. Среди призеров была и воспитанница спортивной школы «Орион» Марина Тихонова.
В состязаниях за победу боролись также легкоатлеты из Балашихи Дмитрий Юрин и Софья Беспалова. В этот раз они не попали в число призеров, тем не менее спортсмены показали свое стремление, упорство и волю к победе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.
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