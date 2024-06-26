Спортсменка Ирина Герасимова провела зарядку для пожилых людей в Люберцах

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации г.о.Воскресенск

В Москве прошли международные соревнования по пауэрлифтингу по версиям IPC и IPC-A, WAA. Спортсмен из Воскресенска Виктор Скокин, выступая в дисциплине «становая тяга», занял первое место и стал чемпионом мира уже в восьмой раз.

Участники из шести стран состязались в трех дисциплинах: приседания со штангой, жиме лежа и становой тяге.

Виктор Скокин в категории 75 килограмм среди ветеранов поднял с земли до уровня бедер штангу весом 205 килограмм.

Отметим, что спортсмену 67 лет и он продолжает удивлять спортивный мир своей физической формой и силой воли.

«Приятно, что стал первым, да еще и в таком возрасте. Это не только моя заслуга, но и тренера. Я завоевал восьмую медаль и поставил новые цели», - рассказал чемпион.

Скокин отметил важность поддержки тренера и выразил благодарность всем, кто помогал ему на пути к этим достижениям. Его пример вдохновляет множество молодых спортсменов и показывает, что возраст - не помеха для достижения высоких результатов.

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