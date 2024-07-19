Спортсменка Богородского округа победила на чемпионате России по тяжелой атлетике

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В рывке, толчке и двоеборье спортсменка завоевала серебряные медали. Также тяжелоатлетка установила рекорд России для девушек 13-17 лет и впервые выполнила норматив мастера спорта международного класса.

На турнире собрались сильнейшие спортсмены России, чтобы в течение нескольких дней побороться за призовые места и медали высшего достоинства.

«Тяжелая атлетика славит весь мировой спорт. Громкие имена наших спортсменов сегодня являются стимулом для многих. Этот чемпионат покажет нам рождение новых звезд и новых имен», - сказал президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Соревнования проходили в атлетическом манеже «Сибирь Арена» - крупнейшем многофункциональном спортивном объекте за Уралом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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