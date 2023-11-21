Спортсменам подмосковного клуба «Самбо 21 век» вручили награды по случаю профессионального праздника

Самбо - сокращение от самозащиты без оружия. Развиваясь, боевая дисциплина впитывала все лучшее, что подарили миру единоборства. Так, основные принципы самбо включают элементы 14 стилей и видов борьбы - от кулачного боя до дзюдо.

Глеб Шатовкин этим видом спорта занимается уже более 10 лет в клубе «Самбо 21 Век». Имеет много достижений и наград. Юноша считает, что это не просто боевое искусство, а система воспитания. Философия самбо делает акцент на защите, а не на нападении, поощряет поиск новых техник и приемов для достижения результата.

«Это конечно сила, выносливость. Это куча навыков. Это умение постоять за себя, уверенность. Конечно же вокруг меня люди, коллективы, с которыми я общаюсь, новые знакомства. И вообще круто», - поделился Глеб Шатовкин.

Отметим, что среди воспитанников клуба - призеры и победители первенств России, ЦФО и Московской области. В День самбо в Щелкове прошла открытая тренировка и показательные выступления спортсменов этого вида спорта.

«Это больше, чем спорт на самом деле. Это образ жизни при правильном его преподнесении. Потому что это один из лучших видов активности, которые развивают все физические качества абсолютно. Здесь необходим интеллект», - подчеркнул старший тренер спортивного клуба «Самбо 21 Век» Андрей Буланцев.

Советник главы городского округа Щелково по вопросам физической культуры, спорта и молодежи Николай Павлов также поздравил коллектив клуба и вручил грамоты лучшим спортсменам и тренерам.

Напомним, развитию массового спорта в Подмосковье уделяется большое внимание. Как подчеркивал губернатор Московской области Андрей Воробьев , основная задача - сделать спорт доступным и привлекательным для всех желающих.

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