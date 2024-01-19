Спортсмен Сергей Нижнеченко провел тренировку по экстремальному закаливанию в Одинцове

Сергею Нижнеченко 39 лет, у мужчины четыре ребенка. Его старшей дочери 12 лет, и она уже учится правильно закаляться.

Перед началом тренировки Сергей проводит разминку, преодолевая маршрут в два километра до озера в Лазутинском парке. После следует окунание в прорубь и путь обратно. Экипировка для такой тренировки - шапка, шарф и бриджи, а также рюкзак с полотенцем и термос с горячем чаем.

«Здесь не нужно сразу резко начинать, поэтому лучше готовиться с лета. <…> Потому у кого-то лишний вес, у кого-то с дыхалкой проблемы, соответственно, нужно понимать, какое физическое состояние у человека, и потом с ним работать», - рассказал Сергей.

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