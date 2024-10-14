Спортсмен с донорским сердцем из Видного установил рекорд на Московском марафоне

Валентин Ткачев рассказал, что конец осеннего сезона был для него особенно сложным и насыщенным. За неделю до главного марафона он повредил голеностоп, но сумел восстановиться и подготовиться к забегу.

«Я не выхожу на забеги без подготовки. На протяжении всей моей спортивной жизни со мной рядом хирург, который верит в меня и поддерживает», - отметил он.

Ткачев преодолел марафонскую дистанцию за четыре часа 44 минуты и традиционно поднял флаг Ленинского городского округа на финише. Его следующая цель - получить тройную медаль БРИКС, пробежав за следующий год три марафона в 42 км: Казанский, Питерский и Московский.

«Мне нравится все, что я делаю, доказывая самому себе, что я могу, ставя перед собой новые цели», - поделился Валентин. Он подчеркнул, что красивая победа над собой - это победа, которую не ждал ни ты, ни кто другой, и она становится возможной благодаря вере, настойчивости и неукротимой силе воли.

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