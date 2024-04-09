Спортсмен с донорским сердцем из Видного покорил вершину горы Бештау

Валентин Ткачев перенес операцию по пересадке донорского сердца год назад. После этого он принял участие в марафоне K-RUN, где пробежал 16 километров с общим подъемом 925 метров и достиг максимальной высоты 1373 метра.

Спортсмен отметил, что его первой покоренной вершиной стали Козьи скалы, а за ними Валентин Ткачев отправился на Большой Тау и Малый Тау, до которого пришлось долго бежать в гору, а после шел крутой спуск.

«Как я держался, я не знаю. Я просто бежал, а рядом никого, я был первым. Честно скажу, никогда не знаешь, на что способен, пока не попробуешь», - рассказал Валентин Ткачев.

В пресс-службе подчеркнули, что одной из главных целей для Валентина было поднятие флага Ленинского городского округа на вершине горы Бештау.

С момента операции Валентин участвовал в более чем 10 марафонах разного уровня. Он ежедневно занимается спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. В ближайшем будущем его ждет очередной марафон, где флаг Ленинского округа, как обычно, будет его талисманом.

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