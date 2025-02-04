Спортсмен из Воскресенска победил на первенстве России по фехтованию

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Сейчас Илья занимается в училище олимпийского резерва № 2. На всероссийском турнире он представил Московскую область.

В 1/8 финала Илья состязался со спортсменом из Москвы Никитой Гориным. Их встреча закончилась со счетом 15:7 в пользу подмосковного спортсмена.

После Илья провел встречу с другим спортсменом из Московской области - Максимом Александровым. Состязание завершилось со счетом 15:13.

Затем прошло соревнование с Николаем Перевертовым из Самарской области. Итоговый счет составил 15:12 - также в пользу Ильи.

В финале спортсмен из Воскресенска встретился с Елисеем Писаревым из Санкт-Петербурга. Он одолел соперника со счетом 15:10.