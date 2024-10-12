12 октября 2024, 21:20

Спортсмен из Серпухова завоевал золото на первенстве Подмосковья по самбо

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Спортсмен Евгений Сычев одержал победу на первенстве Подмосковья по самбо среди юношей и девушек в возрасте 16-18 лет, прошедшем 5 октября в Реутове. Он завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 98 килограммов.

Евгений тренируется в секции «Дзюдо/самбо» при «Спортивной школе „Ока“ в Пущине, где под руководством опытных тренеров он развивает свои способности и достигает новых высот в спорте. Его победа стала ярким событием турнира, который собрал более трехсот участников из 46 округов Московской области.

Отметим, что по итогам соревнований будет проведен отбор на первенство Центрального Федерального округа, которое состоится в ноябре. Победа Евгения Сычева - это не только личное достижение, но и вдохновение для других молодых спортсменов региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Серпухов
12 октября 2024, 21:14
Первый этап чемпионата России по авиационным гонкам прошел в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
На аэродроме «Дракино» в Серпухове стартовал первый этап чемпионата России по авиационным гонкам. Это крупнейшее спортивное событие проходит в два этапа.

Первый этап включает соревнования в поршневом классе и классе летательных аппаратов массой до 115 килограммов с реактивным двигателем, а второй этап состоится в Калужской области, где будут проводиться соревнования в реактивном классе и дисциплине «высший пилотаж на реактивных самолетах».

Проект «Русские авиационные гонки» направлен на демонстрацию выдающихся достижений российского спорта, мастерства пилотов и отличных характеристик спортивных самолетов. Задача каждого участника - максимально быстро пройти трассу, пролетая через все воздушные ворота в заданной последовательности и избегая штрафных очков.

Авиационные гонки требуют от пилотов высочайших навыков, так как соревнования проходят на предельно малой высоте. В поршневом классе используются российские самолеты Як-55 и Су-26, а также их модификации. В реактивном классе задействованы учебно-тренировочные самолеты L-29, L-39 и СР-10.

В чемпионате участвуют четыре команды из Москвы, Московской области, Ивановской области и Республики Крым. Соревнования показали не только мастерство пилотов, но и технические возможности современных российских самолетов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Серпухов
12 октября 2024, 21:14
Семейный фестиваль-парад детских колясок прошел в Серпухове
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области проходит АпиФорум, который объединяет пчеловодов со всей России и стран ближнего зарубежья. Одним из самых ярких событий форума стал семейный фестиваль-парад детских колясок «Пчелиная семья».

В парке имени Олега Степанова собрались креативные и яркие семьи, чтобы продемонстрировать свои оригинальные идеи и зарядиться положительными эмоциями. Участники также смогли продегустировать лучшие образцы продукции пчеловодства, представленные на мероприятии.

Опытные пчеловоды продолжают делиться своим уникальным теоретическим и практическим опытом. Сегодня в рамках форума прошли лекции для жителей по актуальным вопросам отрасли, включая факторы, влияющие на качество меда. Также были проведены мастер-классы и обмен актуальными методиками по фитотерапии.

Завтра состоится заключительный день АпиФорума и конкурса «Лучший мед России 2024». В программе запланированы конференция и лекция от ведущих апитерапевтов страны, а также специалистов по качеству меда. Участников ожидает торжественное награждение победителей конкурса, выступления творческих коллективов и выставка-дегустация лучших медов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов
12 октября 2024, 19:22
Спортсмен из Мытищ стал двукратным чемпионом мира по грэпплингу
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Георгий Гутюм, 17-летний спортсмен из Мытищ, вернулся домой, завоевав две золотые медали чемпионата мира по грэпплингу. Соревнования проходил в Астане, Казахстан.

Домой Георгий Гутюм вернулся с двумя золотыми медалями чемпионата мира по грэпплингу. Он рассказал, что в первый день пришлось сражаться в пяти боях, что было не так просто. Георгий не дал ни одного шанса своим соперникам.

Путь молодого чемпиона из Мытищ начался с бальных танцев, но в шесть лет он решил заняться борьбой. Новый вид спорта захватил его, и благодаря целеустремленности и поддержке близких Георгий начал завоевывать свои первые победы.

Старший тренер академии грэпплинга Андрей Столяров отметил, что Георгий Гутюм с юного возраста проявлял стойкость духа и упорство не только на тренировках, но и в учебе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Золото
12 октября 2024, 19:22
Медработникам из Мытищ вручили почетные грамоты Минздрава
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Заведующей Центром амбулаторной онкологической помощи Альбине Табаковой и заведующему отделением противоопухолевой лекарственной терапии Мытищинской больницы Максиму Землянухину вручили почетные грамоты Министерства здравоохранения Московской области. Награды и слова благодарности за свою работу мытищинские врачи получили в рамках масштабной акции по проверке здоровья, которая прошла в Химках.

Альбина Табакова рассказала, что за два года многое изменилось в Центре амбулаторной онкологической помощи при непосредственном участии главного врача Ольги Мисюкевич. Труд заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии Максима Землянухина также отметили на награждении.

Большие онкологические акции ежемесячно проводятся в Мытищинской больнице. Врачи и медицинские сестры активно принимают участие в диагностике и последующем лечении мытищинцев. Пациенты отделения переехали в отремонтированный корпус в конце 2023 года. Онкологическое отделение на 20 коек разместилось на третьем этаже и работает в полную силу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Мытищи Врачи Онкология

Новости по теме