17 октября 2024, 15:06

Спортсмен из Серпухова победил на областном турнире по самбо

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Иван Шабонкин из Серпухова стал лучшим на турнире по самбо в Москве. Он обошел десятки соперников.

Турнир состоялся в октябре и был приурочен ко Дню учителя. Серпухов на соревнованиях представил воспитанник спортивной школы «Русский медведь» Иван Шабонкин.

Он занял первое место в своей категории. К состязаниям его готовил тренер Сергей Смирнов.

«Успех Ивана на турнире - это не только результат его упорного труда, но и плод совместной работы тренера и спортсмена. Достижения таких юных спортсменов вдохновляют других заниматься спортом и показывать высокие результаты», - прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Спортсмены Серпухов
17 октября 2024, 15:06
Еще 109 земельных тендеров прошло в Подмосковье на прошлой неделе
Медиасток.рф
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Комитет по конкурентной политике Московской области провел 109 аукционов по земельно-имущественным торгам на прошлой неделе. Всего в тендерах приняли участие 322 претендента.

Как пояснили в ведомстве, на один лот претендовали четыре человека.

Узнать об объектах, выставленных на торги в Московской области можно на региональном Едином сайте ЕАСУЗ.

Кроме того, в telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов, а также подробная инструкция, как подать заявку для участия в аукционах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы
17 октября 2024, 14:45
Более 13 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье благодаря программе «Земля за 1 рубль»
Медиабанк МО компания Тонар
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Благодаря подмосковной программе «Земля за один рубль» в регионе появятся еще 13,8 тысяч рабочих мест. Всего предприниматели получили 230 участков.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, участниками программы «Земля за один рубль» стала уже 171 компания, а объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиардов рублей.

«Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицины и фармацевтики, электроники, машиностроения и других», - сказала Зиновьева.

В Министерстве имущественных отношений Московской области подчеркнули, что общая площадь участков, которые получили подмосковные предприниматели составляет более 825 гектаров.

Подобрать участок по программе «Земля за один рубль» можно на инвестиционной карте Московской области Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рубль Рабочие места Промышленность
17 октября 2024, 14:36
Подмосковные компании льготно получили свыше 200 земельных участков за 2 года
Медиасток.рф
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Подмосковные предприниматели получили 230 участков в аренду по программе «Земля за рубль» с момента ее запуска. На них реализуют проекты по импортозамещению.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, с 2022 года в программе приняла участие 171 компания. На полученных площадях они реализуют 176 проектов. В них вложат 124,5 миллиарда рублей.

«Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие» , - сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В Минимуществе региона добавили, что общая площадь предоставленных бизнесменам участков превысила 825 гектаров. Один из объектов получила компания «Изолятор - полимерные изоляторы и композиты», которая запустит производство компонентов для электрооборудования.

Подобрать подходящее место для реализации инвестпроекта предприниматели могут по ссылке.

​​Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Поддержка предпринимателей в Московской области
17 октября 2024, 14:36
Тренировку по гражданской обороне на случай ЧС провели в школе № 9 в Лобне
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На базе школы № 9 городского округа Лобня прошло региональное тренировочное занятие по гражданской обороне на случай чрезвычайных ситуаций. Свыше 300 человек при необходимости готово принять образовательное учреждение.

Тренировку провели в рамках «Месячника по гражданской обороне». Тематикой занятия стала «Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях: пункт временного размещения и питания».

Медперсонал, педагоги и специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций отработали план взаимодействия на случай внештатной ситуации. В лобненской школе № 9 организовали пункт временного размещения и питания граждан. При возникновении чрезвычайной ситуации учебное заведение вместит в себя более 300 человек.

Напомним, 112 - единый номер вызова служб экстренного реагирования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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