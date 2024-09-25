25 сентября 2024, 10:16

Спортсмен из Подмосковья занял 3-е место на чемпионате России по велоспорту

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
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Михаил Фокин из Подмосковья поднялся на третью ступень пьедестала почета по итогам многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования в статусе чемпионата России по велоспорту-шоссе стартовали в Майкопе, а финишировали в Грозном.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что гонку поделили на 13 этапов. Участники проехали свыше 1,5 тысячи километров по дорогам Республики Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республики.

​Подмосковный велогонщик Михаил Фокин преодолел путь за 33 часа и 10 минут. Это третий результат гонки, чуть быстрее справились с маршрутом только представитель Тулы Савва Новиков и Вячеслав Иванов из Санкт-Петербурга.

​Чемпионат России по велоспорту-шоссе провели в соответствии с целями нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
25 сентября 2024, 10:36
Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о внешней торговле с Турцией
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Для компаний Московской области, занимающихся экспортом, пройдет бесплатный вебинар Российского экспортного центра под названием «Турция: Экспортные возможности и вызовы». Мероприятие состоится 1 октября 2024 года в 10:00.

Эксперты РЭЦ в Турции расскажут о наиболее перспективных направлениях, эффективных способах взаимодействия с турецкими партнерами и торговых барьерах, а также поделятся своим опытом. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

В министерстве сельского хозяйства Московской области отметили, что участие в таких мероприятиях помогает предпринимателям развивать экспортный потенциал и укреплять позиции на международном рынке.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Инвестиции Экспорт Бизнес
25 сентября 2024, 08:14
Котельные в Лесных Полянах и Серебрянке проверили в Пушкино
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В Пушкинском продолжаются проверки готовности котельных к отопительному сезону. Накануне комиссия посетила два таких объекта в округе. Они проверили, как обновляется оборудование.

Выездную проверку провели глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, его профильный заместитель Екатерина Носачева и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Они посетили котельную в Лесных Полянах на улице Ленина, которая обеспечивает теплом 28 многоквартирных домов и три социальных объекта. В этом году здесь обновили один котел.

После комиссия отправилась в котельную в микрорайоне Серебрянка. В рамках инвестиционной программы здесь тоже устанавливают новый котел.

«Работы по концессионному соглашению проводит ООО „Газпром теплоэнерго МО“, все объекты находятся под пристальным наблюдением. Ежедневно отслеживаем динамику работ. Всего в этом году будет обновлено восемь котельных», - прокомментировал Максим Красноцветов.

Отметим, что проверки исправности оборудования идут в рамках народной программы «Единой России».

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Отопление Пушкино «Единая Россия»
24 сентября 2024, 21:37
Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 в Подмосковье
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Отделение партии «Единая Россия» в Химках вошло в топ-3 лучших в Подмосковье. Итоги работы за первое полугодие подвели президиуме регионального политического совета партии.

Мероприятие прошло под руководством секретаря Московского областного регионального отделения партии, спикера Московской областной Думы Игоря Брынцалова.

«Всего в Химках 19 проектов „Единой России“ в сферах спорта, здравоохранения, медицины, социальной политики, образования, культуры. Ведем активную работу по каждому направлению. Благодарю коллег за высокую оценку нашей работы!» - отметил глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

Партия в Химках насчитывает свыше четырех тысяч членов и около двух тысяч сторонников. По всей стране работают около 90 тысяч первичных отделений «Единой России». В Московской области действуют около четырех тысяч первичных отделений.

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Химки «Единая Россия»
24 сентября 2024, 21:37
Более 100 новых лавочек установили в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил, как проходит реконструкция парка имени Толстого. Сейчас рабочие обустраивают тропинки, велодорожки и монтируют опоры освящения.

Благоустройство парка Толстого проводят в несколько этапов, при этом вход для отдыхающих всегда открыт. Вторая стадия реконструкции охватит территорию в 12 гектаров.

«Пообщался с подрядчиком. Передал вопросы, которые задают жители в комментариях. Во-первых, экология. Еще раз акцентировал внимание на сохранении деревьев. Во-вторых, зона аттракционов. Мы демонтируем старые и установим новые, современные», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

Специалисты уже обновили более 30 дорожек и установили свыше 100 новых лавочек, а также обустроили детскую площадку, скалодром и веревочный парк. Помимо этого, в рамках первого этапа реконструкции в парке запустили сухой фонтан и открыли колесо обозрения.

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Благоустройство Химки Парки

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