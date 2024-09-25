Спортсмен из Подмосковья занял 3-е место на чемпионате России по велоспорту

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В Минспорте Подмосковья рассказали, что гонку поделили на 13 этапов. Участники проехали свыше 1,5 тысячи километров по дорогам Республики Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарской Республики, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республики.

​Подмосковный велогонщик Михаил Фокин преодолел путь за 33 часа и 10 минут. Это третий результат гонки, чуть быстрее справились с маршрутом только представитель Тулы Савва Новиков и Вячеслав Иванов из Санкт-Петербурга.

​Чемпионат России по велоспорту-шоссе провели в соответствии с целями нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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