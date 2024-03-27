27 марта 2024, 20:15

Спортсмен из Одинцова Алексей Дегтярев завоевал 6 медалей на соревнованиях в Турции

Администрация Одинцовский г.о.
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Одинцовский спортсмен успешно выступил в Турции на соревнованиях для спортсменов с синдромом Дауна. Он завоевал шесть медалей.

В период с 19 по 26 марта в Турции проходили Всемирные Трисомные игры, где спортсмены с синдромом Дауна соревновались в 10 различных видах спорта. В составе сборной команды России по плаванию на это соревнование вышел спортсмен-инструктор МКУС ФОКСИ «Одинец» Алексей Дегтярев.

Итогом его выступлений стали пять золотых и одна серебряная медали. Во время соревнований Алексей Дегтярев также установил три мировых рекорда на дистанциях 200 метров (спина) и 200 и 400 метров (комплексное плавание).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены Рекорды
27 марта 2024, 20:17
Проведение противопаводковых мероприятий стартовало в Одинцове
Администрация Одинцовский г.о.
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Специалисты продолжают проведение противопаводковых мероприятий на территории Одинцовского городского округа. Соответствующие работы выполняются из-за повышения температуры и интенсивного таяния снега, что увеличивает риск наводнений.

Специалисты из «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы» (МОС АВС) 26 марта провели мероприятия в одной из воинских частей в Кубинке. Для предотвращения возможного затопления территории они выполнили промывку ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

Работы проводились с использованием специальной техники. Всего сотрудники «МОС АВС» прочистили около 500 метров канализационной сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Наводнения ЖКХ
27 марта 2024, 20:14
Жителям Ступина рассказали о тренировках по бегу в городском округе
Антон Селянин
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Жители Ступина получили информацию о том, где можно найти людей с общими интересами и как начать заниматься бегом. Взрослые, как любители, так и опытные спортсмены, могут присоединиться к беговому сообществу «Фабрика спорта».

В теплое время года клуб организует бесплатные еженедельные тренировки, приглашая ведущих спортсменов Московской области в Ступино. Любой желающий может присоединиться.

«Фабрика спорта» также проводит собственные соревнования, такие как «Летний ушатлон» - бег с использованием лука, старты в триатлоне и дуатлоне, полумарафон «Краски леса». Расписание мероприятий клуба можно найти в группе «ВКонтакте».

Руководитель сообщества Алексей Ушаков сообщил о начале тренировок, которые стартуют от «Речного вокзала». По мнению спортсменов, это самый удобный маршрут для бега ранней весной.

«Планируем провести официальное открытие сезона. Забег состоится 7 апреля по маршруту длиной 22 км. Участники разделятся на три группы по темпам: средний, высокий и медленный темп - для любителей любоваться природой», - рассказал Алексей.

Stupino Ski Run проводит множество ярких спортивных мероприятий для взрослых и детей. В городе имеются секции легкой атлетики для детей и подростков на базе спортивной школы «Ока», а также физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов.

В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Ступино проводятся мероприятия для легкоатлетов. Среди них: первомайская легкоатлетическая эстафета, легкоатлетический этап школьной спартакиады, массовые забеги в День города Ступино и День физкультурника, а также осенний кросс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Ступино
27 марта 2024, 19:18
Уборка автобусных остановок после зимы стартовала в Долгопрудном
Администрация Долгопрудный г.о.
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Дорожные службы Долгопрудного начали приводить в порядок автобусные остановки после долгой зимы. Специалисты проводят уборку, чистят стекла павильонов и скамейки. В ближайшие дни уборочные работы будут расширены.

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин сообщил, что уже в пятницу проведут небольшой субботник.

«Коллективы промышленных и торговых предприятий будут убираться на закрепленных территориях, дорожники займутся газонами», - добавил Владислав Юдин.

Традиционная большая уборка запланирована на начало апреля. Она пройдет во время весеннего месячника благоустройства. Жители Долгопрудного смогут присоединиться к субботникам и помочь в улучшении города. Более подробную информацию о датах и местах мероприятий сообщат позже.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Субботник Долгопрудный
27 марта 2024, 19:00
Инклюзивные мастерские в Орехово-Зуеве получили новые станки для производства перчаток
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Компания «ЛЕО» из Орехово-Зуева подарила инклюзивным мастерским «Империя Ремесел» станки для производства трикотажных перчаток. Новое оборудование позволит расширить возможности мастерских в новом направлении.

Станки уже установили, сейчас их осваивают специалисты. Производственно-интеграционные мастерские планируют как можно скорее привлечь участников проекта «Империя Ремесел» к производству перчаток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево

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