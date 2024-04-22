Спортсмен из Лобни стал призером чемпионата России по самбо

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В Рузском городском округе отметили 30-летие Дороховской детской школы искусств. В честь юбилея организовали торжественный концерт и выставку.

Фойе дома культуры превратилось в выставочный зал, где посетители могли ознакомиться с творческими работами учащихся и преподавателей художественного и декоративно-прикладного отделений.

Концертная программа юбилейного вечера была насыщена выступлениями талантливых учеников школы. На сцене представили своё мастерство коллективы хореографического отделения «Виктория» и «Звездопад», ансамбли музыкального отделения «Любава», «Perola barocca», хор «Роза ветров» и вокальный ансамбль «Вершины». Особое внимание уделили выпускникам школы, которые также приняли участие в концерте.

В рамках мероприятия начальник управления культуры Рузского городского округа Оксана Зеленкова поздравила школу с юбилеем. Галине Алексеевне Алексеевой, старейшему преподавателю и жене основателя школы, вручили именной сертификат от имени главы муниципалитета.

Депутат фракции «Единая Россия» Андрей Рыбальченко отметил вклад всех работников школы в развитие культуры округа и вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

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